El 14 de febrero, el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM propone un plan diferente para las parejas y amigos que buscan salir de lo convencional para festejar San Valentín.

En lugar de ir a restaurantes abarrotados, únete a este recorrido para conectar con la naturaleza a través del sentido del olfato en la experiencia 'Los olores del amor: fragancias de la biodiversidad'.

El Jardín Botánico de la UNAM se transforma en un espacio sensorial para celebrar el amor en sus diversas formas. Facebook: Jardín Botánico IB-UNAM

¿Cómo es la experiencia 'Los olores del amor: fragancias de la biodiversidad'?

En el recorrido de 'Los olores del amor: fragancias de la biodiversidad' descubre cómo las plantas generan sus aromas y qué función cumplen en la naturaleza.

Más allá de lo agradable al olfato, estas fragancias tienen un papel clave para que las plantas puedan atraer polinizadores, comunicarse con el entorno e incluso protegerse de amenazas.

Durante la visita, los asistentes podrán oler distintas especies de flores y plantas, así como descifrar las diferentes notas que producen en este jardín.

Cada fragancia cuenta una historia sobre polinización, defensa y conexión con el entorno natural. Foto: Facebook: Jardín Botánico IB-UNAM

De acuerdo con la información del Jardín Botánico IB-UNAM, el olfato está directamente ligado a la memoria y las emociones, por lo que la actividad busca crear momentos especiales que perduren en la memoria.

Caminar entre plantas aromáticas, aprender sobre su biodiversidad y compartir la experiencia en un ambiente tranquilo amigos o con tu pareja, convierte este paseo en una opción atípica para celebrar San Valentín.

La actividad está pensada para todo tipo de público y no requiere conocimientos previos sobre botánica.

Las flores aromáticas son protagonistas de este recorrido, revelando cómo la biodiversidad se comunica a través del olor. Facebook: Jardín Botánico IB-UNAM

¿Cuándo es la experiencia sensorial del Jardín Botánico?

En febrero hay cuatro fechas para asistir a 'Los olores del amor: fragancias de la biodiversidad': 7, 14, 21 y 28.

Todos los recorridos comenzarán a las 12:00 horas.

El costo por persona es de $70. Dado que el cupo será limitado, tienes que registrarte previamente vía WhatsApp al 56 1405 4445. Apresúrate a apartar tu entrada.

Esta experiencia sensorial se llevará a cabo en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, en Ciudad Universitaria, al sur de Ciudad de México.

El Jardín Botánico de la UNAM en Ciudad de México es reconocido por su diversidad de especies y su enfoque educativo.

