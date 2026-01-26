En 6 destinos del mundo se encuentran los parques temáticos de Disney.

Debido a la demanda, no hay ‘temporada baja’ como tal, aunque sí hay diferencias de precios de boletos entre sus resorts.

¿Cuántos parques de Disney existen?

En total hay 12 parques temáticos de Disney, repartidos en 6 resorts.

Foto: Disney Parks

Los más populares e importantes están en Estados Unidos. El primero de todos fue Disneyland Resort en Anaheim, California, con dos parques (Disneyland y Disney California Adventure).

El más grande del mundo es Walt Disney World Resort en Orlando, Florida, con 4 parques principales: Magic Kingdom, EPCOT, Disney’s Animal Kingdom y Disney’s Hollywood Studios.

En Europa solo hay un complejo, aunque también es de los más visitados del mundo: Disneyland Paris, conformado por los parques Disneyland y Walt Disney Studios. Este último está siendo remodelado completamente para convertirse en Disney Adventure World a partir de marzo de 2026.

Asia cuenta con 3 propiedades: Disneyland Resort en Hong Kong, Shanghai Disney Resort y Tokyo Disney Resort, este último es el único que tiene 2 parques: Disneyland y DisneySea.

Foto: Disney Parks

A mediados del año pasado, se anunció la construcción de un nuevo y moderno resort de Disney en los Emiratos Árabes Unidos, muy cerca de la ciudad de Abu Dabi. Hasta el momento, no se han revelado detalles de la fecha de inauguración.

¿Cuáles son los parques de Disney más caros del mundo?

Los precios de entrada a los parques de Disney varían dependiendo los días y la temporada en que los visites, aunque los más caros suelen ser los 2 complejos de Estados Unidos: Anaheim y Orlando.

De acuerdo con la página oficial de Disneyland Resort en California, un boleto estándar de un día va desde los 104 dólares por persona. Es decir, unos $1,869 pesos mexicanos.

Foto: Disney Parks

En el caso de Walt Disney World Resort en Florida, los boletos por persona de un día inician en los 119 dólares por persona, aproximadamente $2,139 pesos mexicanos.

Los parques de Disney con las entradas más caras, después de las propiedades de Estados Unidos, son Disneyland Resort en Hong Kong (desde $1,542 pesos mexicanos por persona) y Shanghai Disney Resort (desde $1,223 pesos mexicanos por persona).

En el caso de Disneyland Paris, los accesos inician en los 50 euros por persona, unos $1,045 pesos mexicanos.

¿Cuánto cuesta entrar al parque de Disney más barato del mundo?

Tokyo Disney Resort es el complejo con los boletos más baratos: a partir de los 8,400 yenes por persona, aproximadamente $956 pesos mexicanos.

¿Cómo es el parque más barato de Disney en el mundo?

Tokyo Disney Resort fue el primer desarrollo turístico de la compañía fuera de Estados Unidos. Abrió en abril de 1983.

Se encuentra en la ciudad de Urayasu, en la prefectura de Chiba, a unos 20 minutos en auto de Tokio.

Foto: Tokyo Disney Resort

Disneyland se compone de 7 zonas temáticas, cada una con sus propias atracciones:

World Bazaar: un típico pueblo estadounidense de inicios del siglo XX con tiendas en edificios de estilo victoriano.

Adventureland: con decoración alusiva a culturas del mundo y la selva.

Westernland: recreación de los paisajes del ‘salvaje oeste’ de Estados Unidos y un río artificial llamado Rivers of Americas.

Critter Country: con una enorme montaña roja artificial y criaturas del bosque.

Fantasyland: donde se encuentra el castillo de Cenicienta, atracciones y ambiente inspirado en las películas clásicas de Disney .

. Toontown: ambientado en los dibujos de Walt Disney y en las casas de sus personajes más populares.

y en las casas de sus personajes más populares. Tomorrowland: zona temática del futuro, con coloridas luces LED y atracciones que resaltan el espacio y la tecnología.

Entre sus atracciones más llamativas están:

Pirates of the Caribbean, un recorrido indoor que narra la historia de piratas en un carrito que va sobre el agua.

Jungle Cruise, un paseo en balsa por un río rodeado de animales animatrónicos.

Mark Twain Riverboat, recorrido en barco de vapor por el río artificial.

Peter Pan’s Flight, góndolas voladoras que pasan por arriba de escenas de la película.

Haunted Mansion, la popular casa de sustos (igual que la de California y Florida).

It's a Small World, con más de 300 figuras que representan culturas y animales.

Big Thunder Mountain, montaña rusa ambientada en un tren minero.

Foto: Disney Parks

El resort tiene otro parque temático: DisneySea, que e divide en 8 zonas, cada una inspirada en destinos y leyendas marítimas.

Tiene una ciudad portuaria del Mediterráneo, un puerto estadounidense del siglo XX, un río desconocido con vestigios mayas, una isla con un enorme volcán activo e incluso recrea la costa árabe.

Un monorriel conecta todo el complejo de entretenimiento, el cual también cuenta con 5 hoteles (uno de ellos dedicado a Toy Story), el centro comercial Ikspiari con 140 tiendas, restaurantes y un cine, así como la tienda oficial Bon Voyage.

