Stranger Things sale de la pantalla para instalarse en el corazón de la . Muy pronto, los seguidores de la serie podrán internarse en el universo de Hawkins con esta experiencia inmersiva y sobrenatural.

Netflix, LETSGO, Fever y Blast Entertainment se han unido para recorrer Nueva York, Londres, París y São Paulo de la mano de personajes como Jim Hopper, Once, Mike Wheeler, Dustin Henderson y más. Y nuestra capital se suma a la lista.

"Stranger Things: The Experience" combina tecnología , efectos visuales y una serie de actividades que no te puedes perder.

Stranger Things en CDMX. Foto: Fever
¿Qué habrá en la experiencia de Stranger Things en CDMX?

Con más de 2,500 metros cuadrados de escenarios, "Stranger Things: The Experience" llevará a los fanáticos a los Laboratorios Nacionales de Hawkins a un nuevo experimento que amenazará con abrir el portal hacia el Upside Down.

Aquí, los asistentes se convertirán en protagonistas, por lo que deberán ayudar a Eleven, Mike, Dustin, Lucas y Max a enfrentar una fuerza desconocida que pone en peligro al pueblo entero.

Una vez completada la , los visitantes podrán explorar Mix-Tape, una zona de convivencia ambientada en los años 80 con réplicas de los lugares más emblemáticos de Stranger Things, como la heladería Scoops Ahoy, la pizzería Surfer Boy Pizza y el salón de videojuegos Palace Arcade.

Cada instalación ofrecerá espacios para tomarse fotografías, interactuar con los escenarios y adquirir artículos exclusivos inspirados en la serie.

Stranger Things en CDMX. Foto: Fever
¿Cuándo abre la experiencia de Stranger Things en CDMX?

Esta experiencia abrirá sus puertas a partir del 13 de diciembre en Expo Reforma, en Avenida Morelos 67, Colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, .

Los horarios de visita serán de martes a domingo desde las 10:00 a las 22:00 horas.

Toma en cuenta que el recorrido dura aproximadamente una hora, por lo que se recomienda llegar temprano para explorar el área Mix-Tape, los spots fotográficos y las zonas de comida.

¿Cuánto cuesta la entrada a Stranger Things: The Experience?

La venta de boletos comenzará el 12 de noviembre a las 10:00 horas. De momento puedes formarte en la lista de espera. Compra tus tickets en el

La entrada más económica tiene un costo de $600, aunque puede variar por el horario de visita y el tipo de acceso.

Importante: la edad mínima recomendada para asistir al evento es 14 años. Si un menor desea asistir, tendrá que ir acompañado por un adulto.

Stranger Things en CDMX. Foto: Fever
Si alguna vez soñaste con recorrer Hawkins o enfrentar al temible Demogorgon, "Stranger Things: The Experience" es la oportunidad para hacerlo.

