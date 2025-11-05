Para muchos, Lionel Messi es el mejor jugador de futbol en la historia. Y, aunque el debate genera muchas discusiones, lo cierto es que el rosarino ha dejado un legado imborrable en el deporte mundial y los equipos donde ha militado, especialmente en la selección de Argentina.

Por si no lo sabías, la ‘Pulga’ ya ha jugado en 3 ocasiones en suelo mexicano –solo un partido fue oficial– y ahora ha regresado a la CDMX no para patear un balón, sino con una experiencia inmersiva que relata su vida y hazañas, desde sus primeros pasos en su natal Rosario hasta el clímax de su carrera: la Copa del Mundo del 2022.

Te contamos los detalles de The Messi Experience.

¿Cómo es la experiencia inmersiva de Messi?

Creado por las compañías de entretenimiento Primo Entertainment, Moment Factory –los mismos de Light Cycles en Chapultepec–, en colaboración con LaLiga, la Asociación del Futbol Argentino, Gou Producciones y narrada por el escritor Hernán Casciari, The Messi Experience es una experiencia multimedia inmersiva que relata la vida y carrera del jugador.

Foto: The Messi Experience

Consta de 9 salas con diversos elementos tecnológicos como hologramas, pantallas interactivas, quizzes, áreas de juegos, video mapping 360°, efectos especiales de sonido y movimiento y memorabilia original.

Al comienzo, verás banderines con información del palmarés de Messi y un holograma del jugador que te da la bienvenida a un pasillo. Ahí, se recreó el autobús en el que la selección de Argentina festejó, en Buenos Aires, la obtención de la Copa del Mundo 2022. Varias banderas ondean y enormes pantallas muestran videos de aquel momento.

Luego entrarás a la habitación de infancia de Messi (decorada con medallas, juguetes, fotografías y cuadros interactivos), donde hallarás una televisión que muestra jugadas del ‘10’ siendo un niño y un teléfono que sonará. No dudes en contestar, pues escucharás la propuesta que le hizo el Barcelona para incorporarlo a sus filas.

Aún ‘en Argentina’, encontrarás un potrero, una cancha de futbol rústica y típica de los barrios de aquel país, donde Messi comenzó su andar. Este espacio sirve como un photo opportunity, pues tiene graffitis referentes a la ‘Pulga’.

Fotos: The Messi Experience

Emprenderás el viaje a la ‘Ciudad Condal’ en la réplica de un avión y finalmente observarás una maqueta enorme del Camp Nou (el estadio del Barcelona), sobre la que se proyecta un video mapping con los momentos más destacados del jugador en el equipo.

Su impresionante desempeño en Europa lo llevó a ser seleccionado argentino, aunque no siempre tuvo momentos felices. En la siguiente habitación, verás una especie de sala de prensa con diversas pantallas que muestran partidos difíciles y críticas de periodistas ante duros pasajes como las finales de la Copa del Mundo 2014 y la Copa América 2015 y 2016.

Foto: The Messi Experience

Messi no se rindió y continuó entrenando, así que en lo que seguirá en tu recorrido son los juegos interactivos que pondrán a prueba tus habilidades. Desde canchitas para afinar los pases estilo ‘tiki taka’ o una gran portería con dianas móviles.

Una vez terminado el entrenamiento, será momento de ir al vestidor para echarle un ojo a algunas camisetas utilizadas por el astro argentino a lo largo de su carrera. Al centro, una pantalla donde aparece Messi dando un discurso –hecho con inteligencia artificial– previo a la final de la Copa del Mundo 2022.

Foto: The Messi Experience

Finalmente, en la última sala contemplarás proyecciones increíbles en paredes y pisos, así como narraciones de ese importante momento. En el centro, una réplica gigante del trofeo y una estación para tomarte una selfie con el ‘10’.

¿En qué parte de la CDMX está la experiencia inmersiva de Messi?

La experiencia inmersiva de Messi está en el Foro Polanco Moliere, con dirección en Avenida Moliere 328, colonia Polanco I Sección, entre el Palacio de Hierro Polanco y el centro comercial Antara.

Abre de viernes a domingo de 10:00 a.m. a 6:30 p.m.

Foto: The Messi Experience

Considera que The Messi Experience es una exhibición temporal. Estará en la CDMX hasta enero de 2026.

¿Cuánto cuesta el boleto de la experiencia inmersiva de Messi en CDMX?

La entrada a la experiencia inmersiva de Messi en CDMX tiene un costo de $550 pesos por persona, aunque también puedes adquirir el Fast Pass en $1,647, que brinda acceso rápido a los juegos y retos de habilidad.

Más información en la página web: themessiexperience.com

Boletos disponibles en taquilla del recinto y en Ticketmaster.

