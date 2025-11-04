Este tour para ver el amanecer en Xochimilco puede ser tu válvula de escape. Prepárate para observar un paisaje de ensueño con vista a los volcanes en este paisaje que fue declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.

Recorre el canal principal de Xochimilco con el tour de Las Flores Nativitas. Foto: trajinerasxochimilco.com

¿Qué incluye el tour "Amanecer en Xochimilco"?

El tour “Amanecer en Xochimilco” es una experiencia organizada por un colectivo de familias originarias del embarcadero Las Flores Nativitas, uno de los tres principales de la zona.

Con este recorrido se busca preservar las costumbres locales, al mismo tiempo que los visitantes ponen en práctica el turismo consciente, pues hay que recordar que los canales albergan flora y fauna importante para el ecosistema.

Se hace una caminata de 15 minutos antes de abordar la trajinera .

. El recorrido atraviesa el canal principal e incluye una visita a la laguna de Caltongo.

Al llegar al canal de Apatlaco se encuentra una zona ecológica para contemplar, entre el silencio, la neblina y aguas tranquilas, los primeros rayos del sol.

Hay una parada en la chinampa más pequeña de Xochimilco .

. Se permite descender al jardín flotante o al invernadero, donde locatarios explican a los turistas cómo se cultiva en las chinampas.

La experiencia en Xochimilco tiene una duración aproximada de 4 horas. Debes madrugar porque los horarios de salida son a las 04:00 y 05:00 horas, cuando la neblina cubre los canales y el sol comienza a reflejarse en el agua.

¿Cuánto cuesta el tour Amanecer en Xochimilco de Las Flores Nativitas?

El precio del tour es de $3,220 e incluye una trajinera con capacidad máxima para 18 personas.

Aunque se realiza durante todo el año, los mejores meses para asistir son de octubre a febrero, pues las condiciones climatológicas son óptimas: mañanas frescas y con neblina.

¿Te gustaría ir? Puedes hacer tu reservación en el portal oficial de Las Flores Nativitas: trajinerasxochimilco.com.mx

Debes indicar la fecha, hora, número de trajineras y los servicios adicionales que te interesan.

Este tour en Xochimilco incluye una trajinera para máximo 18 personas. Foto: trajinerasxochimilco.com

El tour "Amanecer en Xochimilco" es una oportunidad para acercarte a la naturaleza y aprender de los colectivos dedicados al turismo en esta alcaldía.

