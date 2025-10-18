En Xochimilco siempre se vive una intensa temporada de Día de Muertos. El místico escenario, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, prepara en sus chinampas, trajineras, canales y lagunas experiencias para vivir de cerca nuestra tradición ancestral.

Una de ellas es ‘María, la bruja Tlahuipochi’, un espectáculo que retoma un relato antiguo e incluye un paseo en trajinera (decorada para la ocasión), comida típica y un número multidisciplinario más íntimo y menos masivo que otros eventos que hay en esta zona.

¿Cómo es el show de María, la bruja Tlahuipochi en Xochimilco?

La experiencia del espectáculo ‘María, la bruja Tlahuipochi’ comienza en el Salón Michmani de Xochimilco (a un costado de la Pista Olímpica Virgilio Uribe), donde se toma una trajinera adornada con velas, entre la oscuridad de la noche.

Foto: Gabriel Sánchez

A bordo, una guía caracterizada cuenta la historia, mitos y tradiciones de la zona lacustre, mientras te ofrecen un café de olla, pan y tamales de quelites.

El trayecto se hace entre canales poco visitados y se llega hasta una chinampa, donde el show inicia con un número de malabares con fuego, danza y música prehispánica, original de los músicos y compositores Luis Pérez-Ixoneztli y Paloma Coronado.

Los actores representan la leyenda de Tlahuipochi, “la mujer que extrae la sangre de los niños, se quita las piernas en el tlecuil (fogón), se convierte en bola de fuego y sale volando de los cerros para buscar a recién nacidos”, cuenta Mila DRomán, productora del evento.

Fotos: Víctor Violante

A través del teatro, el baile, la música, los efectos sonoros especiales y vestimentas de color neón se cuenta el relato de Tlahuipochi, huérfana desde muy temprana edad y marcada por la tragedia.

Tras 15 años, fantasmas y revelaciones le plantean un par de caminos: abrazar su herencia ancestral o luchar contra ellas… ambas con sus respectivas consecuencias.

“La historia, que forma parte de un conjunto de relatos comunes en diversos sitios de la República mexicana, me fue transmitida por mi bisabuela”, explica Mila DRomán.

¿Cuándo se presenta María, la bruja Tlahuipochi en Xochimilco?

El espectáculo de ‘María, la bruja Tlahuipochi’, en Xochimilco se presenta durante la temporada de Día de Muertos.

Estas son las fechas disponibles, incluido hoy: 18, 19, 24, 25, 26, 30 y 31 de octubre, así como el 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de noviembre.

Foto: Víctor Violante

La experiencia comienza a las 7:45 p.m. y dura entre 3 y 4 horas.

¿Cuánto cuesta ir al show de María, la bruja Tlahuipochi en Xochimilco?

En la modalidad de preventa, el costo de los boletos del show de ‘María, la bruja Tlahuipochi’ en Xochimilco es de $899 pesos por persona para los días 19 de octubre y 14, 15 y 16 de noviembre.

Las funciones restantes tienen un precio de $999 pesos.

La tarifa de la entrada general es de $1,199 pesos.

Foto: Víctor Violante

En cualquier caso incluye recorrido ida y vuelta en trajinera, café de olla, pan de muerto, un par de tamales y el espectáculo.

Compra tus boletos en la página de Boletópolis.

Más información en Facebook: ‘María La Bruja Tlahuipochi’ o al Whatsapp: (55) 4722 1813.

