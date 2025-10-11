¿Buscas un plan diferente para la temporada de Día de Muertos? En la Ciudad de México, esta fecha se vive con intensidad en cada rincón y uno de ellos es Xochimilco.

Entre canales, flores de cempasúchil y el eco de los mariachis, llega una atractiva experiencia: 'La Catrina en Trajinera. El Desafío de los Muertos'. Conoce los detalles.

Celebra el Día de Muertos con el show "La Catrina en Trajinera" de Xochimilco. Foto: Facebook La Catrina en Trajinera

¿Cómo es 'La Catrina en Trajinera' en Xochimilco?

Se trata de un evento teatral que mezcla la fantasía, el humor y el folclor mexicano en una experiencia que solo puede vivirse sobre el agua.

Inspirada en la novela de los Hermanos Laurel y dirigida por Nataly Ruiz, la puesta en escena sumerge al público en el misticismo mexicano, todo a bordo de una trajinera iluminada y un ambiente que celebra la vida desde el más allá.

'La Catrina en Trajinera. El Desafío de los Muertos' se presenta como un show de fantasía con tintes de terror para rendir homenaje a una de las leyendas de la cultura popular mexicana.

La historia sigue a Frida Kalavera y Hueso Rivera, personajes cuyas pasiones los llevan a cruzarse con íconos del otro mundo como Chabela Vargas, Cantinflas o Javier Solís. Siempre guiados por La Catrina, guardiana de los secretos de la muerte.

Se concentran 7 Patrimonios Culturales de la Humanidad en una sola experiencia: Xochimilco, Día de Muertos, la gastronomía mexicana, el mariachi, el pulque, la charrería y los Voladores de Papantla.

Cada función comienza con un paseo en trajinera de 30 minutos, acompañado por mariachi en vivo, venta de artesanías, antojitos mexicanos y una ofrenda monumental que prepara el ambiente antes de la función de teatro.

Antes del show La Catrina en Trajinera, se realiza un recorrido de 30 minutos. Foto: Facebook La Catrina en Trajinera

¿Cuánto cuesta el boleto para 'La Catrina en Trajinera'?

Los boletos ya se encuentran a la venta en el sitio https://boletopolis.com/es/evento/37206. Hay lugares para el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, con funciones a las 18:00 y 20:30 horas.

La entrada general tiene un precio de $500 pesos y la VIP de $1,200, que incluye cena gourmet, barra libre de bebidas artesanales o café, obsequio y lugar preferencial.

Este espectáculo se realizará en el Embarcadero Nativitas, en Calle del Mercado 36A, Barrio San Jerónimo, Xochimilco, CDMX. Se recomienda llegar 30 minutos antes para abordar sin contratiempos.

La Catrina en Trajinera sigue la historia de los personajes Frida Kalavera y Hueso Rivera. Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

