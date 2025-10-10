Aunque no es un tema nuevo, en días recientes, usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) han señalado que las autoridades aeronáuticas están prohibiendo a los pasajeros tomar fotografías y videos en la terminal aérea.

Se ha hablado de oficiales que exigen borrar fotos y, en algunos casos, advertencias de multas.

Pero, ¿se puede o no tomar fotografías en el aeropuerto? ¿Hay áreas donde el teléfono o cámaras están prohibidas? ¿Existen leyes y multas por tomar fotos? Te contamos.

¿Qué dice la Ley Aduanera sobre las fotografías en el aeropuerto?

En el Título Octavo de la Ley Aduanera, publicada en el Diario Oficial de la Federación, se indican las multas y sanciones estipuladas en las aduanas mexicanas.

Foto: Portuguese Gravity. Unsplash

El artículo 192 determina “las infracciones relacionadas con la seguridad o integridad de las instalaciones aduaneras”.

La fracción I de este artículo se enfoca en la prohibición de aparatos de telefonía celular y cualquier otro medio de comunicación en las “áreas expresamente señaladas por las autoridades como restringidas”.

Si bien no menciona explícitamente la prohibición de fotos o videos, sí especifica que no está permitito utilizar, de cualquier modo, teléfonos o cámaras.

Esta medida no solo aplica para el AICM, sino para todos los aeropuertos, aduanas fronterizas y puertos autorizados en México.

En el caso de terminales aéreas fuera del país, es importante considerar que todo depende de las reglas y normas de cada nación, aunque la restricción de videos y fotografías es prácticamente global en algunas zonas de los aeropuertos.

¿Pueden multarte si tomas fotografías en el aeropuerto?

Sí, siempre y cuando se tomen fotografías o videos en alguna de las áreas restringidas del aeropuerto.

La Ley Aduanera contempla multas desde los $16,040 hasta los $21,380 pesos.

¿En qué lugares del aeropuerto no se puede tomar fotografías?

A pesar de que el AICM no ha emitido recientemente ningún tipo de comunicado oficial sobre el tema, en 2021 compartió un tweet en el que indica que el aeropuerto "no prohibe usar celular en áreas abiertas a usuarios".

Eso sí: puntualiza que dentro de la terminal aérea laboran dependencias independientes como el SAT/Aduanas y Migración, cuyas oficinas y/o zonas de trabajo son consideradas como áreas de acceso restringido y no pueden ser grabadas o fotografiadas.

La abogada Marce Torres, conocida por crear contenido relacionado en TikTok, publicó un video en el que menciona los sitios en los aeropuertos donde están prohibidas las fotografías y videos:

Andenes de reconocimiento aduanero (donde se revisa equipaje y mercancía).

Zona de rayos X y revisiones no intrusivas.

Áreas de control y resguardo de equipaje y mercancías.

Áreas de revisión de pasajeros.

Pasarelas de acceso a aeronaves.

Pasillos cercanos a los filtros de seguridad.

Foto: Maëva Vigier. Unsplash

En cualquiera de los casos, como lo estipula la ley, los lugares están señalizados con letreros que dicen “Zona restringida/prohibido uso de celulares o cámaras”.

Fuera de estas áreas es posible tomar fotografías o videos.

