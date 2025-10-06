El Museo Frida Kahlo no solo es uno de los principales atractivos de Coyoacán, sino de toda CDMX, pues el legado y obra de la pintora continúa atrayendo a visitantes mexicanos e internacionales.

Más allá de las habituales visitas guiadas, la residencia de Frida y su esposo Diego Rivera se convierte en sede de experiencias nocturnas, en días y horarios selectos, del nuevo programa Noche Azul.

Algunas de las actividades de octubre ya se anunciaron y aquí te contamos en qué consisten.

¿Qué es la Noche Azul del Museo Frida Kahlo?

La Noche Azul es un programa del Museo Frida Kahlo lanzado en agosto de 2025. Consiste en la realización de experiencias únicas en un horario extendido (después de las 6:00 p.m., hora de cierre normal del recinto).

Foto: Sectur CDMX

De acuerdo con el comunicado oficial de la presentación, “más que un recorrido, se trata de una oportunidad para conectar con el hogar familiar de Frida y Diego, un espacio que conserva su memoria y se enriquece con actividades culturales únicas”.

La Noche Azul en el Museo Frida Kahlo contempla tours nocturnos guiados por las habitaciones y sus colecciones exhibidas, así como presentaciones y actividades culturales, principalmente en el jardín principal.

¿Cómo será la Noche Azul de octubre en el Museo Frida Kahlo?

Tras varias fechas de la Noche Azul en septiembre, el Museo Frida Kahlo ya confirmó un par de experiencias los días jueves 9 y 16 de octubre, a partir de las 6:00 p.m. y hasta las 9:00 p.m.

Foto: Sectur CDMX

Como mencionamos, la Noche Azul incluye la visita guiada por las salas del museo, aunque cada día tendrá una actividad diferente.

El 9 de octubre se instalará un photobooth especial para tomarse fotografías, y el jardín principal contará con música ambiental para generar un ambiente íntimo y bohemio.

El 16 de octubre será una fecha especial para quienes les guste bailar (o para aquellos que quieran aprender), con una clase de danzón a cargo del club de danzón ‘A Paso Suelto’.

Fotos: Museo Frida Kahlo

La Noche Azul es apta para todas las edades.

¿Cuánto cuesta entrar a la Noche Azul en el Museo Frida Kahlo?

Las experiencias de la Noche Azul están incluidas en el boleto del Museo Frida Kahlo, aunque es indispensable elegir los accesos que coincidan con los horarios del evento.

La entrada general tiene un costo de $320 pesos, $160 para residentes nacionales con identificación oficial, $60 para estudiantes y profesores y $30 para adultos mayores y niños de 6 a 12 años.

Personas con discapacidad y menores de 6 años entran gratis.

Para mayor información y compra de boletos: museofridakahlo.org.mx

