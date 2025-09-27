El Laberinto de los Sentidos, un espacio que forma parte de Jardines de México en Tequesquitengo, Morelos, ofrece un recorrido divertido entre la naturaleza y el arte.

Diseñado por el arquitecto y museógrafo Iker Larrauri, entre sus muros de vegetación se puede hacer un viaje sensorial y cada rincón alberga esculturas, galerías, santuarios y más.

El Laberinto de los Sentidos se ubica dentro de Jardines de México, Morelos. Foto: Facebook Jardines de México

¿Qué hay en el Laberinto de los Sentidos?

Aunque conserva la estructura de un laberinto tradicional, este espacio sorprende con sus esculturas y flores que abundan en la región:

Bambusoideae: un tipo de bambú que crece en Asia, África, América y Australia.

Ficus benjamina: planta que goza de popularidad por su cuidado fácil y estética imponente en espacios interiores y exteriores.

Ceiba: planta de gran tamaño y peculiar belleza; puede alcanzar una altura de 60 a 70 metros, mientras que su tronco abarca los 3 metros de diámetro.

El Laberinto de los Sentidos es una experiencia donde se aprende sobre flora y fauna. Foto: Facebook Jardines de México

Entre sus esculturas emblemáticas se encuentran el Rostro Humano, elaborado con 6 tipos de flores que cambian cada temporada, y la Mano Silla, de Pedro Friedeberg, que destaca por sus colores y forma poco convencional.

También tiene un santuario de abejas llamado BeeRing. Puedes observar las colmenas y conocer sobre la conservación de los insectos.

En el recorrido también se integran exposiciones de arte, aromas que se desprenden de la vegetación, así como un área de picnic.

Y para recuperar energía, en la zona se ubica el Restaurante de Jardines de México. Entre semana ofrece servicio a la carta, mientras que los fines sirve un buffet de platillos mexicanos.

Escultura "Mano Silla" que se encuentra en el Laberinto de los Sentidos. Foto: Facebook Jardines de México

¿Cuál es el costo de entrada al Laberinto de los Sentidos?

Jardines de México es considerado el jardín floral más grande del mundo, con más de 193 millones de flores y 7 jardines temáticos: japonés, italiano, tropical, de cactáceas, cuatro primaveras, abanico de flores y, por supuesto, el laberinto.

La entrada incluye el acceso a todas las áreas, incluido el Laberinto de Los Sentidos.

Jardines de México abre de martes a domingo de 06:00 a 21:00 horas. Los precios de la entrada varían conforme los siguientes días:

Entre semana: Adultos $252, niños $108 y mascotas $80.

Fines de semana: Adultos $315, niños $135 y mascotas $80.

Los boletos se compran en taquilla o en línea a través del portal https://jardinesdemexico.com/ por si quieres ahorrar tiempo y llegar directamente a explorar el Laberinto de los Sentidos.

Dirección: Km 129 de la Autopista México -Acapulco a la altura de Tequesquitengo, 62900 Tehuixtla, Morelos.

El Laberinto de los Sentidos cuenta con un santuario de abejas. Foto: Facebook Jardines de México

