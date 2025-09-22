Si tienes planeado viajar a Estados Unidos, entonces tienes que conocer las nuevas medidas de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

Y es que 3 objeto,s que probablemente usas a diario fueron prohibidos en el equipaje documentado y aquí te decimos cuáles son.

La TSA puede imponer multas de hasta 17 mil dólares por objetos prohibidos. Foto: Pixabay

¿Por qué se prohíben ciertos artículos en el equipaje?

La TSA es la agencia federal encargada de regular lo que los pasajeros pueden o no llevar en el equipaje de mano y el documentado, con el objetivo de garantizar la seguridad de los vuelos y de los pasajeros.

Aunque algunos artículos parezcan inofensivos en el día a día, para la TSA pueden representar un riesgo por posibles incendios, explosiones e incluso porque pueden ser usados como armas.

¿Cuáles son los 3 nuevos artículos prohibidos en el equipaje?

Recientemente, la TSA añadió nuevos objetos a su lista de artículos prohibidos en el equipaje documentado, que son:

Rizadores y planchas de pelo inalámbricas que funcionan con gas butano.

Rizadores y planchas de pelo inalámbricas con baterías de litio o de iones de litio.

Recargas de gas butano para rizadores y planchas de pelo (cartuchos de repuesto).

¿A qué se debe esta medida? Dichos objetos pueden provocar fuego, si se encienden de manera accidental dentro de la bodega del avión.

Pero aunque estén limitados en el equipaje documentado, la TSA indica que se pueden llevar en el equipaje de mano (es decir, el que va contigo a bordo), siempre y cuando tengan una funda de seguridad para evitar accidentes.

Por otro lado, los rizadores y planchas de pelo con cable no tienen ninguna restricción y pueden viajar en ambos.

Estos nuevos objetos están prohibidos en el equipaje documentado o facturado. Foto: Pixabay

¿Cuál es la multa de la TSA por llevar estos objetos prohibidos?

Si tratas de llevar estos artículos prohibidos, la TSA te podría imponer una multa de hasta 17 mil dólares, pero hay una posibilidad de que el monto aumente si lo consideran las autoridades.

Recuerda que otros objetos que no se permiten transportar en el equipaje documentado son:

Bebidas alcohólicas de más del 70% de alcohol.

Explosivos y fuegos artificiales, incluyendo los petardos de impacto o “Bang Snaps”.

Productos químicos peligrosos como el cloro en tabletas, polvo o líquido.

Armas de fuego y réplicas, municiones, gas pimienta, dinamita o cualquier sustancia inflamable.

Objetos afilados, entre ellos, navajas, tijeras con hojas de más de 10 cm, cuchillas o herramientas como taladros.

Líquidos, geles y aerosoles en cabina que no cumplan la regla de los 100 ml y que no estén dentro de una bolsa de plástico transparente (sumando como máximo 1 litro).

Cumplir estas reglas no solo te ayuda a evitar multas, sino que garantiza la seguridad en tu vuelo.

La TSA también prohíbe artículos como los explosivos y las armas de fuego. Foto: Freepik

