¿Buscas un respiro de la cotidianidad citadina? Aprovecha este fin de semana para escaparte a lugares cerca de la CDMX. En Destinos te hacemos 5 propuestas.

Cena temática de Ratatouille en Huasca

A un par de horas de la CDMX, en el centro del pueblo mágico de Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo, el restaurante La Taberna Encantada ofrece una experiencia gastronómica dedicada a Ratatouille.

Foto: Sectur Hidalgo

En colaboración con Cenarte, compañía creadora de actividades que combinan el cine y la comida, el restaurante prepara una cena de 11 tiempos y 3 bebidas inspiradas en los platillos de la película animada; también la decoración recrea ciertos momentos y escenarios en la historia del ratón cocinero.

La experiencia es este domingo 21 de septiembre a partir de las 6:00 p.m.

Lee también: En Val'quirico, cuándo es el festival de vino Aire Tinto

Tiene un costo de $850 pesos por persona o $1,500 para 2 personas.

Más información en Instagram: @cen_arte_ o taberna_encantada_

Minas de Tiza en Tlaxcala

En una zona de barrancos, cerca de la ciudad de Tlaxcala y a menos de 2 horas de CDMX, puedes visitar las Minas de Tiza, un destino ideal para ir un fin de semana y caminar entre cuevas y túneles casi blancos.

Fotos: Sectur Tlaxcala

Desde mediados del siglo XX, las minas fueron explotadas para extraer carbonato de calcio con el fin de fabricar gises, aunque luego fueron abandonadas aproximadamente en 1984. En los últimos años, se convirtieron en un atractivo turístico donde los visitantes exploran sus galerías y pasillos abovedados.

Abre todos los días de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

La entrada cuesta $20 pesos por persona.

Glamping Hostal de la Luz en Morelos

A 1 hora y 45 minutos de la CDMX, pasando el pueblo mágico de Tepoztlán, llegas a la localidad de Amatlán de Quetzalcóatl, muy cerca del Parque Nacional El Tepozteco.

Amatitlán es conocida por sus actividades al aire libre y hospedaje, entre los que destaca el Hostal de la Luz.

Ofrece suites y habitaciones de lujo, pero su más reciente modalidad es su glamping, con 4 tiendas estilo carpa balinesa equipadas con cama queen size, baño privado, clóset, terraza con hamaca y una bonita alberca compartida con vistas a las montañas.

Foto: Hostal de la Luz Resort

El alojamiento cuenta una variada carta de experiencias holísticas, spa con masajes y tratamientos especiales y restaurante con gastronomía local.

Las tarifas por noche para 2 personas en el glamping van desde los $8,000 pesos, aunque pueden variar dependiendo de los días y la temporada.

Más información en la página: hostaldelaluzresort.com

Restaurante flotante en Valle de Bravo

El pueblo mágico de Valle de Bravo es un destino muy común para pasar el fin de semana, tanto por su cercanía con la CDMX (2 horas y 30 minutos), como por sus hoteles de todo tipo, experiencias de aventura, cascadas, calles pintorescas y su enorme presa.

Sobre este inmenso cuerpo de agua, desde hace más de 50 años se ha mantenido flotando el restaurante Los Pericos, con platillos de gastronomía internacional pero especializado en mariscos y pescados.

Foto: Los Pericos

Contacto: (722) 600 8413 o manda mensaje en Facebook: ‘Restaurante Los Pericos’.

Lee también: Lánzate al festival vikingo en La Marquesa

Parque Nacional Molino de Flores en Texcoco

A más de una hora de la CDMX, el municipio de Texcoco alberga un parque nacional prácticamente desconocido y uno de los más pequeños del país: Molino de Flores Nezahuálcoyotl, en honor al célebre ‘rey poeta’, quien gobernó la zona y mandó construir jardines y canales.

Durante el periodo colonial, se levantó una antigua hacienda de estilo barroco para moler trigo y producir pulque. De ella, aún sobreviven sus calles empedradas, el edificio principal, la iglesia de San Joaquín y la capilla del Señor de la Presa.

Foto: CONANP

Es un spot ideal para explorar en una escapada de fin de semana, con senderos pastizales, bosques y con el paso del río Coxcacoaco.

Abre todos los días de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $90 pesos por persona

Más información en Facebook: ‘Parque Nacional Molino de Flores Nezahualcóyotl ANP’.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters