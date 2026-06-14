Dice un dicho que “cuando te toca aunque te quites, cuando no, aunque te pongas”, y para Alan Estrada, Jannette Chao y Luis Gerardo Méndez eso sucedió hace 20 años cuando fueron elegidos para Hoy no me puedo levantar, el musical que le dio el empujón definitivo a sus carreras.

“Cuando eres tan afortunado de tener proyectos que se vuelven un tatuaje hay que ser agradecidos, porque en estos tiempos donde el arte es cada vez más desechable, es difícil lograr algo memorable que perdure como HNMPL”, dice Estrada.

Este nuevo show, que explorará en los recuerdos de los tres para montar este musical, con canciones incluidas, se estrenará el 25 de julio en el Centro Cultural Teatro I.

Alan recuerda que en 2006 él venía de realizar papeles pequeños en otras producciones, Luis Gerardo estaba recién egresado de la carrera de actuación y Jannette estaba enfocada en su faceta de cantante, pero se presentó por casualidad a la audición.

Por ello, Chao cree que hay proyectos que nacen con magia, por los que no hay que hacer demasiado para que la gente los ame, y el musical que creó el exintegrante de Mecano lo representa para ella.

“Hemos sido inmensamente afortunados el haber sido elegidos por Nacho Cano”, expresa.

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Es por eso que no pudieron negarse a la propuesta de Alan, quien los invitó a hacer un show basado en la obra para festejar el 20 aniversario de su versión mexicana.

“Les dije: ‘a nosotros nos cambió la vida, ¿por qué no celebramos eso y recordamos el por qué esa obra nos marcó tanto?’ Porque es maravilloso que a lo largo de la vida nos sigan persiguiendo esas letras y esas canciones”, comenta Alan.

Luis Gerardo Méndez, quien hoy produce el espectáculo, reconoce que volver a estas canciones le ha permitido apreciarlas desde la madurez, aunque también le ha hecho añorar al actor joven, audaz e inocente que era entonces.

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“Porque eso te permite ser más ligero y más aventado, eso sí lo extraño, además es bonito ver cómo has cambiado”.

Como productor, Méndez aclara que no se tratará solo de la obra, sino de un espectáculo en el que mostrarán cómo fue para ellos estar en la producción en 2006.

“Es contar el ‘lado B’, quiénes éramos nosotros cuando hicimos esta obra, es abrirle a los fans una puerta para que se asomen a ver qué nos pasaba cuando hicimos la obra”.

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