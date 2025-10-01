Después de presentarse en varias ciudades del mundo, como Birmingham (Inglaterra), Milán (Italia) y Kioto (Japón), la experiencia inmersiva Light Cycles llegará al Bosque de Chapultepec en CDMX.

Se trata de un recorrido nocturno interactivo para todo público, creado con tecnología y música que te transportan a otro universo. En Destinos te contamos los detalles.

¿Cómo será la experiencia inmersiva Light Cycles en el Bosque de Chapultepec?

Creada por el estudio canadiense de entretenimiento multimedia Moment Factory, la experiencia inmersiva Light Cycles es “un espectáculo que fusiona luz, sonido y tecnología a través de un recorrido nocturno ”, dice el comunicado oficial.

Foto: Fever

Se trazó un sendero de un kilómetro dividido en 5 instalaciones, cada una con un diseño único, proyecciones de vanguardia y efectos de iluminación, acompañados por un paisaje sonoro compuesto por la banda canadiense The Barr Brothers, quienes fusionan géneros como el folk, blues y rock.

Lee también: Abrirán nueva casa de terror en Aztlán Feria de Chapultepec

Así serán las 5 instalaciones que podrás apreciar:

La Armonía del Bosque: cada tronco emite su propia melodía y destellos de color.

Frecuencias del Bosque: vibraciones danzantes, luces LED y sonidos en movimiento que buscan conectar con la ‘frecuencia oculta del bosque’.

Invisible: zona oscura con destellos de luz y colores que aparecen repentinamente.

Al Atardecer: juego de luces y sombras inspirados en la puesta del sol. Los visitantes se convierten en siluetas en medio de un paisaje nocturno.

El Hogar: inspirado en la calidez de una fogata.

¿En qué parte del Bosque de Chapultepec estará la experiencia inmersiva?

La experiencia inmersiva Light Cycles estará en el Parque Rosario Castellanos, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

Se accede a través de la Calzada Flotante, entrando por el Jardín Escénico.

Foto: Fever

¿Cuánto costará la entrada a la nueva experiencia inmersiva en el Bosque de Chapultepec?

El costo de entrada a Light Cycles va desde los $275 pesos para mayores de 13 años, $240 para adultos mayores y $225 para niños de 4 a 12 años.

Lee también: Día de Muertos 2025: así será La Catrina Fest en parque Aztlán

Consigue tus boletos en la página web de Fever.

¿Cuándo abrirá la nueva experiencia inmersiva en el Bosque de Chapultepec?

La experiencia inmersiva Light Cycles en el Bosque de Chapultepec abrirá a partir del viernes 24 de octubre.

Su horario: jueves a domingo, desde las 7:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.

Foto: Fever

El recorrido tendrá una duración entre 40 y 60 minutos, aproximadamente.

Más información en la página web: lightcycles-experience.com/cdmx

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters