Parque Urbano Aztlán cambia de nombre. Ahora es Aztlán Feria de Chapultepec.

Este parque de diversiones en CDMX se prepara para la temporada de Halloween y, entre sus anuncios más importantes, acaba de revelar una atracción que, seguramente, te pondrá los pelos de punta.

Es la nueva casa del terror 'Hacienda Maldita', la cual abrirá sus puertas en los próximos días.

Te contamos lo que se sabe hasta el momento.

¿Cómo será la casa del terror de Aztlán Feria de Chapultepec?

El pasado 19 de septiembre, las cuentas oficiales de Aztlán Feria de Chapultepec compartieron un video corto en el que, entre sombras y penumbras, se mostraban imágenes de una calavera y unas manos laceradas intentando abrir una puerta deteriorada.

Foto: Daniil Ustinov. Pexels

La publicación causó revuelo y, aunque no revelaron de qué se trataba, ahora sabemos que se trataba de 'Hacienda Maldita', la segunda casa del terror del parque y la primera en formato ‘tradicional’ con actores y un recorrido a pie.

Lee también: Cuándo es el festival de Día de Muertos en el Centro Histórico

Aztlán Feria de Chapultepec ya contaba con otra casa del terror: 'Siniestro', una experiencia en realidad virtual que narra la leyenda de ‘La Planchada’, una enfermera despechada cuya alma vaga por el Hospital Juárez.

Foto: Cottonbro Studio. Pexels

En 'Hacienda Maldita', se trata de un recorrido ambientado en lo que parece una antigua hacienda. Durante el trayecto, tendrás encuentros con personajes que protagonizarán leyendas mexicanas.

¿Cuándo abrirá la casa del terror de Aztlán Feria de Chapultepec?

De acuerdo con la página oficial de Aztlán Feria de Chapultepec, la casa del terror 'Hacienda Maldita' abrirá sus puertas a partir del sábado 4 de octubre.

Por el momento no se ha informado si será temporal o permanente. Lo que sí es seguro es que estará disponible durante toda la ‘spooky season’.

¿Cuánto costará la entrada a la nueva casa del terror de Aztlán?

La entrada al parque Aztlán Feria de Chapultepec es gratuita y los juegos, atracciones y experiencias se cobran individualmente.

Lee también: Ya hay fecha para la Marcha Zombie 2025 en la CDMX

Los boletos para entrar a la casa del terror 'Hacienda Maldita' están en promoción de preventa hasta el 3 de octubre. Tienen un costo de $80 pesos por persona.

A partir de su apertura oficial, la entrada costará $110 pesos por persona.

Más información en la página web: aztlanparqueurbano.com