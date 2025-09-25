Más Información

Tiktoker acusa a su exnovio de romper su título universitario, video se vuelve viral

Tiktoker acusa a su exnovio de romper su título universitario, video se vuelve viral

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Merco Empresas México 2025: ¿quiénes lideran el ranking de reputación?

Merco Empresas México 2025: ¿quiénes lideran el ranking de reputación?

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Quién recibirá primero el pago del mes de octubre?

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Quién recibirá primero el pago del mes de octubre?

¿Cuál es la edad máxima para tramitar tu licencia en México?

¿Cuál es la edad máxima para tramitar tu licencia en México?

Parque Urbano Aztlán cambia de nombre. Ahora es .

Este parque de diversiones en CDMX se prepara para la temporada de Halloween y, entre sus anuncios más importantes, acaba de revelar una atracción que, seguramente, te pondrá los pelos de punta.

Es la nueva 'Hacienda Maldita', la cual abrirá sus puertas en los próximos días.

Te contamos lo que se sabe hasta el momento.

¿Cómo será la casa del terror de Aztlán Feria de Chapultepec?

El pasado 19 de septiembre, las cuentas oficiales de Aztlán Feria de Chapultepec compartieron un video corto en el que, entre sombras y penumbras, se mostraban imágenes de una calavera y unas manos laceradas intentando abrir una puerta deteriorada.

Foto: Daniil Ustinov. Pexels
Foto: Daniil Ustinov. Pexels

La publicación causó revuelo y, aunque no revelaron de qué se trataba, ahora sabemos que se trataba de 'Hacienda Maldita', la segunda casa del terror del parque y la primera en formato ‘tradicional’ con actores y un recorrido a pie.

Lee también:

Aztlán Feria de Chapultepec ya contaba con otra casa del terror: 'Siniestro', una experiencia en realidad virtual que narra la leyenda de ‘La Planchada’, una enfermera despechada cuya alma vaga por el Hospital Juárez.

Foto: Cottonbro Studio. Pexels
Foto: Cottonbro Studio. Pexels

En 'Hacienda Maldita', se trata de un recorrido ambientado en lo que parece una antigua hacienda. Durante el trayecto, tendrás encuentros con personajes que protagonizarán leyendas mexicanas.

¿Cuándo abrirá la casa del terror de Aztlán Feria de Chapultepec?

De acuerdo con la página oficial de Aztlán Feria de Chapultepec, la casa del terror 'Hacienda Maldita' abrirá sus puertas a partir del sábado 4 de octubre.

Por el momento no se ha informado si será temporal o permanente. Lo que sí es seguro es que estará disponible durante toda la ‘spooky season’.

¿Cuánto costará la entrada a la nueva casa del terror de Aztlán?

La entrada al parque Aztlán Feria de Chapultepec es gratuita y los juegos, atracciones y experiencias se cobran individualmente.

Lee también:

Los boletos para entrar a la casa del terror 'Hacienda Maldita' están en promoción de preventa hasta el 3 de octubre. Tienen un costo de $80 pesos por persona.

A partir de su apertura oficial, la entrada costará $110 pesos por persona.

Más información en la página web: aztlanparqueurbano.com

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses