La Ciudad de México se prepara para un evento lleno de acción, adrenalina y mucho ejercicio. La Secretaría de Turismo, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y Asdeporte han lanzado la convocatoria para la “Carrera del Ring 2025”.

Los fanáticos de la lucha libre y del running están invitados a la experiencia que se desarrollará en un ambiente de diversión y hasta un espectáculo de máscara contra cabellera.

La Carrera del Ring 2025 tendrá un show de lucha libre al finalizar. Foto: Secretaría de Turismo CDMX

¿Cuándo es la Carrera del Ring 2025 en CDMX?

La Carrera del Ring 2025 se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre comenzando en el Monumento a la Revolución; los interesados podrán participar en dos distancias: 5 km y 10 km.

La salida estará organizada por bloques asignados, según el tipo de brazalete que traiga el corredor, mismo que se entregará en un kit.

Esto hará que la competencia sea ordenada y segura, pues se esperan alrededor de 5,000 concursantes.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Turismo de la CDMX, el punto de salida y la meta será el Monumento a la Revolución, haciendo un circuito cerrado para los runners.

El tiempo límite para la carrera será de 1 hora con 45 minutos para los participantes de los 10 km y su banderazo de salida se hará a las 06:30 horas. Abajo te dejamos el mapa de la ruta:

Conoce y prepárate para la ruta de 10 km en la Carrera del Ring 2025. Foto: Asdeporte

Mientras que los concursantes de la carrera de los 5 km aún tienen que esperar para saber su hora de salida. Pero ya se sabe que tendrán 50 minutos y su ruta será la siguiente:

Conoce y prepárate para la ruta de 5 km de la Carrera del Ring. Foto: Asdeporte

Por otra parte, la entrega del kit de corredor está programada para el sábado 29 de noviembre . Así que mantente pendiente de las redes sociales de la organización para que vayas por tu equipo en tiempo y forma.

¿Cómo inscribirse a la Carrera del Ring 2025?

Las inscripciones para la Carrera del Ring 2025 de la CDMX ya están abiertas en la página https://www.asdeporte.com/evento/la-carrera-del-ring-2025-t2m/datos-del-evento. Los precios son los siguientes:

Precio promoción (hasta el 14 de octubre): $685

Precio regular (del 15 de octubre al 28 de noviembre): $740

Precio extemporáneo (el mero 30 de noviembre): $900

Además de darte acceso al evento, con este costo tendrás los siguientes beneficios:

Playera conmemorativa

Medalla de finalista (para quienes completen su distancia)

Número de corredor con CHIP incluido (para el cronometraje de tiempos y resultados)

Abastecimientos en ruta y meta

Certificado oficial de tiempo (deberá obtenerse por internet)

Apoyo médico durante toda la carrera y en meta.

¿Y donde queda la lucha libre? Pues en esta carrera los corredores podrán elegir su bando: rudos o técnicos, lo que le dará un toque especial y muy divertido.

Otro dato que debes saber es que el CMLL cumple 92 años en 2025 y lo celebrará sumándose a este evento. Al finalizar habrá una función de lucha libre gratis.

La lucha libre estará más viva que nunca en la Carrera del Ring 2025. Foto: Pexels

Prepárate para vivir la Carrera del Ring 2025, un evento que rinde homenaje a la lucha libre.

