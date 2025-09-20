Desde hace casi dos décadas se organiza la Marcha Zombie de la Ciudad de México, un evento esperado entre los entusiastas de estos personajes.

Lo que comenzó como una reunión de quienes amabana caracterizarse, hoy es una tradición que reúne a muchas personas en un ambiente festivo y hasta con fines solidarios.

¡Lo mejor es que ya hay fecha para la edición de 2025! Así que toma nota.

La Marcha Zombie está lista para tomar las calles de la CDMX. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

¿Qué habrá en la Marcha Zombie 2025?

Como cada año, esta marcha ofrecerá diversas actividades.

Uno de los momentos esperados es el baile zombie al ritmo de "Thriller" de Michael Jackson. Este año se realizará a las 15:40 horas y estará dirigido por Joe Jackson (Pepe Márquez). Si no sabes bailar, seguro que aquí aprenderás varios pasos.

Para la marcha, el punto de reunión será en Avenida de la República, Frente al Monumento a la Revolución, a partir de las 10:00 horas. De acuerdo con los organizadores, el recorrido comenzará a las 16:00 horas y concluirá en el Zócalo de la CDMX.

Debes llevar tu disfraz con maquillaje para sentirte parte del apocalipsis. En el trayecto te encontrarás a muchos zombies con looks muuy creativos. No dudes en tomarte fotografías con ellos.

La Marcha Zombie de la Ciudad de México celebrará su XVIII edición. Foto: Germán García / EL UNIVERSAL

¿Cuándo será la Marcha Zombie 2025?

Este terrorífico evento se celebrará el próximo 18 de octubre, muy cerca de Halloween y Día de Muertos. Su XVIII edición es una cita obligada para los amantes de los seres de ultratumba.

Participar en la Marcha Zombie 2025 será gratis, aunque el evento tendrá su carácter solidario porque se organizará una colecta de alimentos. Así que solo deberás llevar 1 kilo de arroz, de frijol, cereales o cualquier producto no perecedero.

Música, bailes y sorpresas te esperan en la Marcha Zombie de la CDMX. Foto: Germán García / EL UNIVERSAL

En esta ocasión, la colecta se destinará a la organización Unidos Distribuimos y Transformamos, 123IAP.

Bajo el lema de “marchamos por una causa social”, la Marcha Zombie 2025 cumple 18 años de transformar las calles de la capital y, al mismo tiempo, apoyar a comunidades vulnerables.

Ya sea que decidas unirte a la horda o simplemente apreciar el desfile, se trata de una experiencia única para ser creativo y contagiar de alegría a la Ciudad de México.

La Marcha Zombie comenzará en el Monumento a la Revolución y concluirá en el Zócalo. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

