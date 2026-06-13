Después de 53 años, la “Ciudad que nunca duerme” tendrá una noche de esas que tendrán las calles inundadas de aficionados que festejan alrededor del Empire State, del Edificio Chrysler, del mítico Central Park.

De Manhattan a Harlem, Nueva York no va a querer dormir para no olvidarse lo que pasó esta noche. Los Knicks son campeones de la NBA por tercera vez en su historia después de vencer 94-90 a los Spurs de San Antonio (4-1 en la serie).

Habían pasado 27 años desde la última vez que los Knicks habían jugado unas Finales y no había mejor forma de volver a este escenario que así: vengándose de su verdugo en aquel entonces. Los Knicks vuelven al trono de campeón de la NBA y lo hacen de la mano de Brunson, Karl-Anthony Towns y OG Anunoby, entre otros nombres destacados de este plantel campeón dirigido por Mike Brown.

Después de la frenética noche que vivieron estas franquicias en la Gran Manzana el miércoles, la tensión se podía cortar con un hilo este sábado en la ciudad del Álamo. San Antonio ganó el primer cuarto, Nueva York ganó el segundo, aunque no por el suficiente margen para quitarle la ventaja a los locales. La paridad se mantuvo en el tercer episodio y después llegó el momento en el que los Spurs han sufrido todas las Finales: saber cerrar los partidos, pero los Knicks volvieron a sacarle la victoria en los últimos minutos. Esta vez, cuando más importaba.

FOR THE FIRST TIME IN 53 YEARS, THE KNICKS ARE NBA CHAMPIONS 🏆



New York defeats San Antonio 4-1 in the NBA Finals, capturing their third championship in franchise history! pic.twitter.com/i1gmntBe06 — NBA (@NBA) June 14, 2026

El nerviosismo tomó por asalto a los dos equipos, por eso este quinto partido fue el de menos puntos anotados en estas Finales. Pero en momentos de tensión, es donde las grandes estrellas muestran su sangre fría y marcan la diferencia. Victor Wembanyama 19 puntos, 2 asistencias y 14 rebotes, volvió a fallar desde la línea de tiros libres y enfrente, Jalen Brunson, 45 puntos, 3 asistencias y 3 rebotes, no perdonó.

Desde su llegada a la Gran Manzana en 2022, Brunson tuvo el objetivo de regresarle la gloria a este equipo y no sólo cumplió, inmortalizó su nombre en la historia de los Knicks junto a las leyendas Walt "Clyde" Frazier, Patrick Ewing y Willis Reed.