Para quienes no tengan su agenda ocupada este fin de semana o para aquellos que busquen recomendaciones de lugares, elegimos 5 actividades en la CDMX.

Concierto en Las Islas de la UNAM

Este año, la UNAM cumple 115 años de su fundación, por lo que se han planeado una serie de actividades para celebrar, incluido un concierto especial este fin de semana.

Foto: Sectur CDMX

La Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Juan Carlos Lomónaco, se presenta en Las Islas de Ciudad Universitaria con un programa musical variado: desde ópera hasta ritmos latinos.

Escucha Carmen, de Georges Bizet; Danubio Azul, de Johann Strauss II; Libertango, de Astor Piazzolla; Mambo de West Side Story, de Leonard Bernstein; Conga del Fuego Nuevo de Arturo Márquez; y piezas del compositor mexicano Juventino Rosas.

El concierto es el sábado 20 desde las 2:30 p.m.

Entrada gratuita.

Festival de arquitectura Mextrópoli

Desde el jueves 18 y hasta el domingo 21 de septiembre, en varios puntos de la CDMX llega el Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli 2025, uno de los encuentros de la más importantes en Latinoamérica en su tipo.

Este año, el tema principal es la vivienda colectiva. Hay conferencias con arquitectos reconocidos, 7 exposiciones en sedes como el Museo Franz Mayer, Colegio de San Ildefonso y el Museo de la Ciudad de México, además de instalaciones efímeras en el Centro Histórico, especialmente en la Alameda Central y Plaza Tolsá.

Foto: Mextrópoli

El domingo 21 también habrá rutas arquitectónicas guiadas por expertos. Según el lugar: Ciudad Universitaria, Paseo de la Reforma, Centro Histórico, etcétera, se harán en autobús, bicicleta o a pie.

La mayoría de actividades son gratuitas, aunque para algunas es indispensable un registro previo.

Te recomendamos consultar la página mextropoli.mx.

Taller de pintura de Leonid Afrémov

Leonid Afrémov fue un pintor bielorruso (fallecido en Playa del Carmen, Quintana Roo), conocido por sus coloridos cuadros de paisajes, escenas urbanas y retratos elaborados con su propia técnica con espátula.

Este fin de semana, el taller Lienzo en Blanco le rendirá homenaje con una clase de pintura especializada en paisajes nocturnos, muy al estilo Afrémov.

La experiencia estará guiada por un experto. Incluye una chapapizza y una copa de vino para un mayor disfrute.

El taller se realiza el sábado 20, desde las 6:00 p.m. en la calle Javier Sorondo 270, colonia Iztaccíhuatl, alcaldía Benito Juárez, muy cerca del Parque Iztaccíhuatl José Mariano Mociño.

Tiene un costo de $750 pesos por persona o $1,200 por pareja. Incluye todo el material a utilizarse, guía, vino y chapapizza.

Más información en Facebook: ‘Lienzo en Blanco’.

Rodada en bici del Centro Histórico a Chapultepec

Si te gustan los paseos en bicicleta, también hay opciones en la CDMX este fin de semana, como la rodada en bicicleta ‘El Paseo de Moctezuma’.

Este sábado, a ruta inicia a las 9:00 a.m. en la Plaza Tlaxcoaque. Avanzará por algunas calles del Centro Histórico, tomará Avenida Juárez y Paseo de la Reforma hasta llegar al Bosque de Chapultepec.

Foto: Owen Roth. Unsplash

La experiencia está dirigida a mayores de 18 años con buena condición física.

No tiene costo, aunque el cupo esá limitado a 100 personas. Es indispensable llevar tu propia bicicleta, equipo de seguridad e hidratación.

Es necesario registrarse: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2r_3pAYLVjShPIuFlwor-e4dfCgGFn_GbE-He8AbvMwYVXw/viewform?usp=header

Clase de cocina en Polanco

Dentro del hotel JW Marriott Mexico City está el restaurante Sendero Polanco, especializado en platillos mexicanos y latinoamericanos, donde puedes convertirte en cocinero por un día.

Fotos: Sendero Polanco

Rodrigo Sánchez, chef ejecutivo del establecimiento, será el guía de ‘Sendero de Sabores’, una clase privada para aprender a preparar manjares de la gastronomía nacional, como la salsa tatemada, aguachile de pescado y tamales de rajas y mole.

La experiencia está disponible en diversos horarios de 5:00 p.m. a 9:15 p.m. el sábado 20 y domingo 21.

Tiene un costo de $1,800 pesos por persona, aunque el mínimo de participantes es de 4. El pago incluye todos los insumos, recetario, totebag, mandil y una libreta con pluma.

Reserva en la página de Opentable.

