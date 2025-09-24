¿Buscas un lugar nuevo sin salir de CDMX? Este acuario virtual es un buen lugar para ir en pareja, en familia o con amigos y divertirte en sus instalaciones.

La entrada es gratuita, así que ve armando el plan porque en Destinos te decimos cómo es y dónde se encuentra.

Ve con tu familia al acuario virtual del Barco Utopía. Foto: mexicocity.cdmx.gob.mx

Leer también En Val'quirico, cuándo es el festival de vino Aire Tinto

¿Sabes qué es el Barco Utopía?

Es la sede del acuario virtual más grande de Latinoamérica y del primer Museo del Cambio Climático de la CDMX. El Barco Utopía es un complejo cultural, educativo y recreativo que precisamente tiene la forma de una embarcación.

En sus instalaciones, distribuidas en diferentes pisos, los visitantes pueden aprender sobre temas relacionados con la vida marina y, sobre todo, poner en práctica el sentido de responsabilidad con el medio ambiente.

Entre sus atractivos, también vas a encontrar:

Salas para talleres de diseño, animación y creación de música digital

de diseño, animación y creación de música digital Un simulador de navegación

Un foro al aire libre

Espejos de agua

Un puerto digital

El auditorio Arrecife

El astillero naval y muchos espacios más.

Explora Barco Utopía, incluyendo su acuario virtual e interactivo. Foto: Sistema de Información Cultural de la CDMX

¿Cómo es el acuario virtual del Barco Utopía?

En el acuario virtual Barco Utopía todas las actividades buscan fomentar el aprendizaje mediante el contacto con el mundo digital.

En 370 m2, sus espacios recrean peceras en 360° con fauna marina gigante y de tamaño pequeño.

Hay pantallas coloridas, sensores, sonidos envolventes y proyecciones que simulan medusas, peces, ballenas, tortugas, mantarrayas, tiburones y muchos animales más.

Tú mismo puedes organizar tu recorrido o acercarte al personal para que te oriente sobre las especies, el ecosistema y cualquier duda que se te venga a la cabeza.

También se permite tomar fotografías.

Acuario virtual de CDMX. Foto: Barco Utopía

Es posible tocar las pantallas para interactuar con los gráficos. Por ejemplo, notarás que los peces huyen cuando acercas tu mano o incluso podrás ayudar en actividades como remover la basura del agua para preservar el ecosistema.

No te puedes ir sin visitar la Zona de la Antártida, con pingüinos y paisajes virtuales de nieve. Seguramente quedarás fascinado con la diversidad de fauna en las regiones frías de México y el mundo.

Lo mejor de todo es que la entrada al acuario digital, así como el resto de espacios en Barco Utopía, es gratis.

Acuario virtual de CDMX. Foto: Barco Utopía

¿Dónde está Barco Utopía en CDMX?

Barco Utopía se encuentra en el lado norte del Parque Lineal, cerca de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en la alcaldía Iztapalapa, en CDMX.

Abre de martes a domingo en un horario de 06:00 a 20:00 horas.

Para llegar, se recomienda tomar la Línea 8 del Metro y bajar en la estación Escuadrón 201 o Atlalilco.

Desde ahí toma un camión o camina hacia el Parque Lineal, por unos 5 minutos.

Visitar Barco Utopía no solo es una opción para el entretenimiento familiar, sino también una oportunidad para acercarse a la fauna, a la educación ambiental y la innovación tecnológica en un solo espacio.

Leer también Día de Muertos: Cuándo es el Valle de Catrinas 2025 en Atlixco

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters