Autoridades investigadoras de Veracruz determinaron que fue una sola persona la que mató de 18 disparos de arma de fuego al reportero de nota roja Luis Ángel López, quien fue asesinado la madrugada del miércoles pasado en el municipio de Poza Rica.

La fiscal General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó avances en la indagatoria del crimen del comunicador del periódico Vanguardia, el cual —según un video de cámaras de seguridad— viajaba en su taxi acompañado de su agresor.

Si bien, en las imágenes se observa que maneja el taxi y luego sale huyendo del mismo para ser rematado, las indagatorias establecen que probablemente ya había recibido algunos de los 18 impactos de bala de su agresor.

La fiscal General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó avances en la indagatoria del crimen. Foto: Facebook

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Por ello, la Fiscalía General del Estado realiza una investigación para determinar la identidad del autor material del homicidio, sin descartar la búsqueda de algún autor intelectual del crimen de Luis Ángel López, quien era compañero del también reportero de nota roja Carlos Castro, director del portal digital Código Norte, asesinado en ese mismo municipio en enero pasado.

La fiscal reveló que en 2024 ambos periodistas asesinados habían solicitado medidas de protección, “mencionando que habían tenido un tema donde estaban vinculados”, y que, en el mes de febrero del presente año, tras el asesinato de Carlos Castro, el reportero Luis Ángel López solicitó nuevamente medidas de protección a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).

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“Pero no puedo afirmar si están vinculados (ambos casos), no es algo que se encuentre objetivamente sustentado”, aclaró la funcionaria estatal.

En el municipio de Poza Rica, fue asesinado a tiros el también reportero de nota roja Carlos Castro. Foto: Especial

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Cabe recordar que en enero pasado, en el mismo municipio de Poza Rica, fue asesinado a tiros el también reportero de nota roja Carlos Castro, director del portal digital Código Norte. El comunicador se había autoexiliado luego de recibir amenazas y, cuando regresó a esa región, lo mataron.

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En conferencia de prensa, la fiscal reveló que se realizó la recolección de indicios balísticos, se efectuaron entrevistas al primer respondiente, así como a familiares, entre ellos la madre y la pareja de la víctima; además, se solicitaron videos de cámaras de videovigilancia.

De manera paralela, expuso, se lleva a cabo un análisis de telefonía celular de la víctima, con el fin de determinar las comunicaciones que tuvo previo a los hechos donde perdió la vida y, sobre todo, si concertó alguna reunión con alguien en particular.

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Reportero recibió 18 disparos de un solo tirador, asegura fiscal de Veracruz. (Foto: especial)

Cuestionada en torno a las supuestas amenazas que recibió el reportero por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, dijo que todas las líneas de investigación siguen abiertas y que en este caso se solicitó información a diferentes corporaciones.

Sin embargo, expuso que en los videos analizados hasta ahora no se observa que el taxi del reportero haya tenido seguimiento de elementos policiales, pero —insistió— no se descarta ninguna sola línea de investigación.

“No tenemos que desechar ninguna línea de investigación (…) nuestra obligación es agotar todos los medios”, dijo.

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vr/cr