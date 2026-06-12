Juchitán. – El teatro al aire libre del malecón, ubicado en playa abierta de la colonia Miramar de Salina Cruz, quedó destruido por las pasadas lluvias que dejó Boris a su paso y por las fuertes corrientes y elevado oleaje del fenómeno conocido como mar de fondo.

La obra, que costó 54 millones de pesos, se construyó dentro del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), que en 2023 autorizó el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Tres días de oleaje intenso, a partir del lunes 8 de este mes, fueron suficientes para exhibir que la obra se ejecutó sin que las bases se reforzaran con gaviones de piedra, y las escalinatas del mirador solo se rellenaron de arena que en 72 horas devoró el mar.

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Destruido como quedó el teatro al aire libre y mirador, en medio de las aguas del Pacífico y sin una fuente de financiamiento, se ve difícil que se vuelva a reconstruir e incluso el malecón de mil 200 metros de largo, sigue en pie, pero con los embates del mar.

Cabe destacar que el malecón y el teatro, devorado por el mar, formaron parte de un paquete de siete obras que SEDATU ejecutó con recursos del PMU en Salina Cruz, entre ellas una plaza cívica de 12 mil metros cuadrados que, sin sistema de desagüe, retiene el agua de la lluvia como alberca.

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Las familias salinacrucenses perdieron uno de los espacios de paseo y entretenimiento con la desaparición del teatro al aire libre y mirador de la colonia Miramar y caminar por el malecón representa un riesgo.

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