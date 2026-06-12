Michoacán.- Personal de la Fiscalía estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán detuvieron a ocho elementos de la Policía Municipal de Coeneo, presuntamente al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación y relacionados al grupo criminal que emboscó la tarde del miércoles a policías de la Guardia Civil, en Nahuatzen.

Entre los detenidos está la directora de seguridad pública de ese municipio ubicado a 84 kilómetros de la capital michoacana.

Los informes señalan que, con base en las primeras investigaciones, los elementos y la mando policial se encontraban como “punteros“ -al frente del convoy- del grupo fuertemente armado del CJNG que o perpetró dos emboscadas en contra de elementos de la Guardia Civil en la localidad de La Mojonera.

Esa ofensiva criminal dejó hasta este momento cinco oficiales de la SSP Michoacán muertos a tiros y cinco más lesionados, de los cuales cuatro se reportan todavía muy graves en su estado de salud.

Mediante comunicado, la FGE informó que, como resultado de acciones operativas desplegadas de manera coordinada entre la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública, fueron aseguradas ocho personas en el municipio de Coeneo, por su posible relación en hechos constitutivos de delito.

Lee también Localizan cuatro cuerpos en comunidad de Culiacán

[Publicidad]

Expuso que la intervención se llevó a cabo durante recorridos realizados en el marco de los operativos interinstitucionales implementados en la región, derivado de acontecimientos recientes registrados en la Meseta Purépecha.

Dijo que durante las acciones de prevención y vigilancia, personal operativo detectó a un grupo de personas que portaban indumentaria táctica y que se identificaron como integrantes de una corporación policial municipal. Al realizar las verificaciones correspondientes y una inspección a un vehículo utilizado por dichas personas, fueron localizados diversos indicios con características de narcóticos, así como armamento.

La Fiscalía señaló que derivado de estos hallazgos, fueron aseguradas ocho personas y puestas a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica conforme a derecho.

[Publicidad]

La Fiscalía General del Estado sostuvo que mantiene actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos y reitera que toda persona se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por autoridad judicial competente.

“La FGE refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con las instituciones de seguridad para garantizar la legalidad, fortalecer el Estado de Derecho y combatir conductas que atenten contra la seguridad de las y los michoacanos“, indicó la FGE, mediante comunicado.

Agrega a EL UNIVERSAL como fuente preferida en Google afcl [Publicidad]