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Un fuerte incendio consumió una bodega de plásticos durante la madrugada de este viernes en la colonia Casa Blanca Segunda Sección, en Villahermosa, lo que provocó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia para controlar el siniestro.
Los hechos se reportaron en las primeras horas del día, cuando vecinos de la zona se percataron de las intensas llamaradas y de una densa columna de humo negro, siendo visible desde varios kilómetros
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A través de las redes sociales, diversos usuarios señalaron que el inmueble afectado pertenece a la tienda de artículos para el hogar ‘Casa Gutza’.
Ante la magnitud de la emergencia, elementos del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco (IPCET), en coordinación con la Unidad Municipal, se trasladaron de inmediato al lugar para comenzar las labores de combate al fuego.
La corporación estatal reportó que agentes de seguridad pública mantienen acordonada el área con el fin de facilitar las maniobras de auxilio y salvaguardar a la población local.
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Para agilizar los trabajos de sofocación de las llamas, fue necesario el uso de maquinaria pesada, específicamente una retroexcavadora, con la cual se derribó una de las paredes de la estructura.
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Armando Pulido Pardo, coordinador del IPCET, informó que el siniestro ya se encontraba controlado en un 80% y precisó que en las tareas operativas participan 40 elementos de bomberos apoyados por 8 unidades, además de contar con el respaldo de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) y del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS).
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Hasta el momento se desconocen las causas exactas que originaron el siniestro y no se reportan personas lesionadas ni víctimas mortales, por lo que el saldo se mantiene únicamente en daños materiales.
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