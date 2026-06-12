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Juchitán.— Vecinos de las colonias Bugambilias y 15 de septiembre de Salina Cruz denunciaron desde la tarde del miércoles la presencia de combustóleo en sus calles y en un arroyo cercano en el sector norponiente de la ciudad.
“Se registró nuevamente una fuga de Combustóleo Pesado [Cope] en el mismo punto donde ocurrió el incidente anterior, en el municipio de Salina Cruz, región del Istmo de Tehuantepec”, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR).
Los vecinos confirmaron que personal especializado de Petróleos Mexicanos (Pemex) comenzó a recuperar el producto derramado desde un ducto que sale de la refinería y va a la Terminal Marítima.
La CEPCyGR mantiene coordinación con Pemex, autoridades municipales y dependencias competentes para dar seguimiento a los trabajos en la zona.
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