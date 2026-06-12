Culiacán.— Con la localización de cuatro restos óseos y la colocación de una corona fúnebre en la entrada de la casa de la diputada local del PRI Paola Gárate Valenzuela se mantiene el clima de violencia en Sinaloa.

En costales abandonados en un camino de terracería de la comunidad de Pueblos Unidos, en Culiacán, fueron localizados los restos de cuatro personas, luego de que las autoridades de seguridad fueron alertadas por vecinos.

De acuerdo con los reportes de seguridad, los cuerpos de las cuatro personas se encuentran en un avanzado estado de descomposición, por lo que se tendrán que practicar estudios de genética forense para poder determinar sus identidades, aunque se presume que se puede tratar de cuatro miembros de una familia que desde el año pasado se encuentran desaparecidos en esa zona.

En tanto, el comité estatal del PRI exigió una investigación a fondo por la colocación de una ofrenda fúnebre en la entrada de la casa de la diputada local Paola Gárate Valenzuela.

La noche del pasado miércoles, la legisladora local encontró la corona al llegar a su hogar en la colonia Emiliano Zapata, con un listón con el nombre de su familia. Gárate Valenzuela indicó que en su vida privada no mantiene conflicto con alguna persona, ni adeudos, ni situaciones de carácter personal o empresarial que pudieran estar relacionados con este acto de intimidación.

Aparece grupo de influencers

El grupo de creadores de contenido conocido como Bola Costera, originario de Tuxpan, Nayarit, y reportado como desaparecido en su trayecto a Mazatlán, fue localizado sobre la carretera México-Nogales. Todos sanos y a salvo.

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Los jóvenes llegaron en un vehículo al punto de control de dicha carretera, sin dar mayores detalles, señaló la Secretaría de Seguridad Pública del estado.