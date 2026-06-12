Agua Prieta, Son.- Ni siquiera haber permanecido en Estados Unidos le permitió evadir la justicia. Un hombre acusado de incumplir con sus obligaciones familiares fue detenido por agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) inmediatamente después de ser deportado a México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que Leonel “N”, de 33 años y originario de Agua Prieta, fue aprehendido por su probable responsabilidad en el delito de incumplimiento de obligaciones familiares, en perjuicio de una persona menor de edad cuya identidad permanece reservada.

La captura se concretó luego de que autoridades estadounidenses lo deportaran y lo entregaran a autoridades federales mexicanas en la garita Dennis DeConcini de Nogales.

Tras su detención, el señalado fue ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Agua Prieta. Foto: iStock

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Posteriormente, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) lo puso a disposición de elementos de la AMIC, quienes ejecutaron una orden de aprehensión vigente desde el 27 de marzo de 2025.

De acuerdo con las investigaciones de la FGJE, el imputado presuntamente incumplió con las obligaciones legales de asistencia y manutención hacia la víctima, situación que derivó en la solicitud y obtención del mandamiento judicial.

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Las autoridades señalaron que Leonel “N” cuenta además con antecedentes por violencia familiar registrados en 2021 y 2022, así como una investigación adicional por incumplimiento de obligaciones familiares iniciada en 2023.

La captura se concretó luego de que autoridades estadounidenses lo deportaran. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

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Tras su detención, el señalado fue ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Agua Prieta, donde quedó a disposición del juez correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

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La Fiscalía de Sonora destacó que continuará impulsando acciones legales para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes, así como el cumplimiento de las responsabilidades familiares, subrayando que ninguna persona puede sustraerse de la justicia, incluso cuando intenta permanecer fuera del país.

vr/cr