Día de Muertos es una de las celebraciones más representativas de México y uno de sus símbolos son las catrinas, figuras que nacieron como crítica social en la obra del grabadador y caricaturista José Guadalupe Posada.

Dichos personajes no solo se encuentran en los altares y desfiles, también inspiran a artistas, maquillistas y fotógrafos que las han convertido en protagonistas.

Este 2025, el Museo Nacional de Arte (MUNAL) se convierte en un punto de reunión para las catrinas de la Ciudad de México mediante una serie de talleres y sesiones fotográficas.

El MUNAL contará con talleres y una reunión para las catrinas de la CDMX. Foto: INBAL

¿Qué talleres de catrinas habrá en el MUNAL?

Antes del encuentro, el MUNAL ofrecerá talleres presenciales de maquillaje artístico en su Laboratorio de Arte. En estos espacios podrás aprender técnicas para transformar tu rostro en una auténtica catrina. Las fechas son las siguientes:

Taller 1: 10, 11 y 12 de octubre de 10:00 a 13:00 horas.

Taller 2: 17, 18 y 19 de octubre de 10:00 a 13:00 horas.

El donativo es de $1,200 pesos. Sin duda, los cursos pueden ser de gran ayuda para las personas que desean aprender o perfeccionar sus técnicas y después mostrar lo aprendido en el encuentro de catrinas.

¿Cuándo es la reunión de catrinas en el MUNAL?

La cita para el encuentro creativo de fotógrafos, modelos y maquillistas será el sábado 11 de octubre a las 12:00 horas.

El evento estará encabezado por el fotógrafo Gus Mejía y se desarrollará como un photowalk abierto al público, por lo que no es necesario ser profesional para participar.

Para que los fotógrafos capturen la belleza de las catrinas, se habilitará un escenario colorido; mientras que los maquillistas que deseen participar compartirán su talento en vivo. Si te animas a ser modelo, en el mismo museo podrás caracterizarte como catrina.

El recorrido no se quedará en los pasillos del MUNAL; los participantes saldrán a las calles emblemáticas del Centro Histórico, como Madero, y a sitios como Bellas Artes, los cuales se llenarán de calaveras elegantes y cámaras listas para capturarlas.

Conviértete en una catrina con este taller del Museo Nacional de Arte. Foto: Facebook Museo Nacional de Arte INBA

¿Cómo participar en la reunión de catrinas en el MUNAL?

La dinámica es sencilla: no se necesita registro previo, solo acudir al MUNAL el día del evento, ya sea que quieras ir en plan de fotógrafo, maquillista o modelo.

Además de la convivencia, el objetivo de esta fiesta es compartir conocimientos, practicar técnicas y mantener viva una de las tradiciones más queridas de México.

Es la oportunidad perfecta para vivir el Día de Muertos con un espíritu creativo.

El museo se ubica en Tacuba 8, Centro Histórico, CDMX.

