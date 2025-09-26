¿Todavía no tienes planes para este fin de semana? Hay muchas cosas que hacer en CDMX y en Destinos te proponemos 5 lugares para disfrutar estos días de descanso.

Tour de observación de aves en el Cerro de la Estrella

El corazón de Iztapalapa es el emblemático Cerro de la Estrella, un área natural protegida con la categoría de Parque Nacional, gracias a su importante significado cultural, histórico y natural.

Es habitado por más de 380 especies de plantas y animales, 45 de las cuales son aves (como el colibrí lucifer, el tirano gritón, el carbonero mexicano, etc.). Por ello, se trata de uno de los mejores sitios de avistamiento en plena ciudad.

Foto: Sectur CDMX

Este fin de semana, el sábado 27 a las 8:00 a.m., la Secretaría de Medio Ambiente organiza un recorrido de observación de aves. De paso, obtendrás vistas muy atractivas del oriente de la CDMX.

La actividad es gratuita, aunque es necesario registrarse previamente en este correo: anp.cerrodelaestrella@gmail.com

Maíz y música en el Monumento a la Revolución

Todo el fin de semana, del viernes 26 al domingo 28 de septiembre, la explanada del Monumento a la Revolución será sede de la Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad, un evento cultural, ambiental y gastronómico que promoverá la riqueza biocultural de la CDMX.

Hay stands de productores locales e instituciones que brindan charlas relacionadas, expositores de gastronomía tradicional basada en el maíz, además de concursos de desgranado, ilustración y hasta de tortillas hechas a mano.

También habrá conciertos de artistas de diversos géneros.

Las actividades comenzarán a las 10:00 a.m. y terminarán a las 8:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Más información en Facebook: ‘Secretaría del Medio Ambiente’.

Feria de la Petrolera y el Pulque en Azcapotzalco

Que siga la comedera en CDMX. El fin de semana, el sábado 27 y domingo 28 de septiembre, la alcaldía Azcapotzalco celebra uno de sus platillos más famosos en la primera Feria de la Petrolera y el Pulque.

Nacidas en la Refinería 18 de Marzo en 1971, las petroleras son una especie de huarache o sope de hasta 30 centímetros de diámetro. Las ‘clásicas’ van rellenas de frijol y coronadas con salsas y bistec, aunque con el paso del tiempo se les han agregado otros ingredientes.

Foto: Alcaldía de Azcapotzalco

Participarán restaurantes como El Bajío, La Islaa, El Dux de Venecia, Petroleras y Huaraches Vero, Asados Don Abel y La Casa de los Tíos.

Los visitantes también podrán saborear pulquesy curados.

Igualmente habrá presentaciones musicales.

La feria se llevará a cabo en el Parque Tezozómoc, cerca de las estaciones del Metro El Rosario y Tezozómoc.

Las actividades del evento comenzarán a las 10:00 a.m. y terminarán a las 5:00 p.m.

La entrada es gratis.

Más información en Facebook: ‘Alcaldía Azcapotzalco’.

Club del Patio en la Roma

Si lo tuyo es jugar como niño y la comida monchosa, el Club del Patio Roma es una visita obligada, pues es un interesante concepto de restaurante y área de juegos en la Roma Norte.

Su menú ofrece nachos, boneless, alitas, esquites, palomitas de camarón, costillas, papas preparadas, burritos, carnes, flautas, hamburguesas, pizzas, tacos, tortas y variedad de cocteles y mocktails.

Fotos: Club del Patio

Como su nombre lo dice, el establecimiento es un gran patio donde, además de mesas y estaciones de comida, hay juegos, como lanzamiento de hacha, caja de bateo, petanca y dardos.

El fin de semana tiene dos horarios: sábados de 1:00 p.m. a 1:00 a.m. y domingos de 1:00 p.m. a 11:30 p.m.

La entrada general tiene un costo de $200 pesos por persona e incluye todos los juegos. La comida se cobra por separado.

Más información en el sitio web: patioroma.com

Clase de capoeira en el Bosque de Chapultepec

En el Bosque de Chapultepec, en el Foro Las Tazas (frente a la Quinta Colorada) puedes tomar una clase de capoeira, arte marcial brasileño que combina música, acrobacias y danza.

Foto: Alcaldía de Azcapotzalco

Apunta la fecha de esta clase: sábado 27, a partir de las 9:30 a.m.

La entrada es libre y no requiere reservación previa, aunque te recomendamos llegar con tiempo.

