Entre los eventos de Día de Muertos que se realizan en la CDMX, uno de los más llamativos y esperados es la Mega Procesión de Catrinas, un inmenso desfile que despliega miles de personas caracterizadas como el emblemático personaje creado por el grabador José Guadalupe Posada.

Los organizadores revelaron los detalles de la edición 2025 y en Destinos te contamos todo lo que necesitas saber.

¿Cómo será la Mega Procesión de Catrinas 2025?

Jessica Esquivias Rodríguez, fundadora y productora general de la Mega Procesión de Catrinas, afirmó que en 2025, el desfile contará con aproximadamente 16,000 participantes, divididos en 40 contingentes.

Cada uno de estos grupos tendrá una temática, así que podrás ver catrinas y catrines de diversos estilos: circense, pachuco, rumbero, medieval, danzonero, pet friendly, prehispánico, tribal, ciclista, motociclista, exótico, homenajeando a músicos reconocidos, de cosplay o vestidos trajes típicos...

Esquivias resaltó que la gran novedad de este año es la colaboración con ONU Mujeres, organización que participará con un contingente bajo la iniciativa ‘Catrinas por la igualdad’.

“Las tradiciones también pueden ser espacio de reflexión y empatía [...], la igualdad forma parte de la identidad cultural. Reinterpretaremos a la Catrina como embajadora de los derechos de mujeres y niñas”, dijo Moni Pizani Orsini, representante de ONU Mujeres en México.

Entre la Estela de Luz y el Ángel de la Independencia se instalarán carpas con más de 250 maquillistas para las personas que quieran caracterizarse o ‘encatrinizarse’, como lo mencionó Jessica Esquivias.

También se tendrá un escenario en el Ángel de la Independencia para presentaciones de grupos musicales, como la Orquesta de Carlos Campos, la Orquesta Pérez Prado, Golden Robots y otros.

¿Cuál es el recorrido de la Mega Procesión de Catrinas 2025?

El recorrido de la Mega Procesión de Catrinas 2025 será el habitual de años anteriores: iniciará en el Ángel de la Independencia, avanzará por Paseo de la Reforma, se incorporará en Avenida Juárez, pasará por la Calle 5 de Mayo y terminará en el Zócalo.

¿Cuándo es la Mega Procesión de Catrinas 2025?

La Mega Procesión de Catrinas 2025 está programada para el domingo 26 de octubre.

Las actividades comenzarán desde las 8:00 a.m. con la apertura de stands de maquillaje.

Los conciertos comenzarán a las 2:00 p.m. y se mantendrán hasta las 6:00 p.m., hora de inicio del desfile.

Se tiene previsto que la Mega Procesión de Catrinas arribe al Zócalo a las 8:30 p.m., aproximadamente.

Mega Procesión de Catrinas en Val'Quirico

Si después de la Mega Procesión de Catrinas en CDMX quedas con ganas de más, también se anunció que, por quinto año consecutivo, el complejo turístico, comercial y habitacional Val'Quirico tendrá un desfile con catrinas.

Será mucho más pequeño: solo participarán 100 catrinas y 15 maquillistas, quienes caracterizarán a los visitantes del pueblito de estilo medieval ubicado en Tlaxcala.

Se realizará el 1 de noviembre, a partir de las 6:00 p.m.

