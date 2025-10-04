Celebra la spooky season en bicicleta por la Ciudad de México. Este plan se vuelve realidad con un tour por algunas casas embrujadas de nuestra capital. Te damos los detalles de la experiencia.

Pasa un Día de Muerto sobre ruedas con este tour por casas embrujadas de la CDMX. Foto: Eventbrite

Leer también 5 lugares cerca de CDMX para visitar este fin de semana

Así es el tour en bici por casas embrujadas en CDMX

De acuerdo con Tours en Bici, octubre estará repleto de rutas con historia, arquitectura y tradición para explorar. La rodada busca descubrir y celebrar la ciudad en comunidad, sobre todo con su recorrido por casas embrujadas.

Conocerás casonas antiguas, conventos y edificios históricos de la CDMX que se convirtieron, se cuenta, en escenarios de leyendas y apariciones.

"Entre detalles arquitectónicos y relatos que han sobrevivido al tiempo, tendremos una experiencia en que la CDMX revela su lado más misterioso", señala.

La experiencia tiene una duración de 3 horas y abarca una ruta de 12 kilómetros. No importa si eres principiante o si ya tienes experiencia como biker, de cualquier manera estás invitado a la celebración en ruedas.

Tu acceso incluye una bicicleta, casco y chaleco, bebidas para hidratarte y un arquitecto guía, quien resolverá tus dudas sobre los edificios y las misteriosas leyendas.

Este tour tiene un costo de $550 pesos por persona. Las fechas disponibles son del sábado 25 de octubre al domingo 2 de noviembre a las 20:00 horas.

Tus boletos los puedes conseguir en https://www.eventbrite.com.mx/e/tour-en-bici-de-casas-y-edificios-embrujados-dia-de-muertos-2025cdmx-tickets-1670553934789.

Otros tours en bici durante la temporada de Día de Muertos

Tours en Bici también ha lanzado otros recorridos sobre ruedas para la temporada más spooky. Además de las casas embrujadas, otras opciones para participar son:

Altares y Ofrendas: visitas mercados, plazas y edificios históricos del Centro Histórico, decorados con altares. Entre flores de cempasúchil y veladoras, la ciudad se convertirá en un museo al aire libre.

El costo por persona es de $750 pesos; se realizará del 25 de octubre al 2 de noviembre a las 10:00 y 15:00 horas.

Ruta del Pan de Muerto: porque no hay Día de Muertos sin pan, esta ruta incluye cultura y gastronomía. En cada parada visitarás panaderías y cafeterías para probar diferentes versiones.

El costo por persona es de $950 pesos. Fechas: del 19 de octubre al 2 de noviembre a las 9:00 horas.

Recibe octubre de la mejor manera con tu bicicleta y uno de estos tours por la CDMX. Foto: Eventbrite

Con este calendario de rodadas, octubre se convierte en el mes perfecto para redescubrir la CDMX, ya sea con pan de muerto, conociendo casonas embrujadas o visitando altares coloridos.

Leer también Cuánto cuesta entrar a la casa de terror de Encuentro Oceanía

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters