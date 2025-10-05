El Día de Muertos es una de las tradiciones más emblemáticas y coloridas de México. Entre los múltiples escenarios donde esta festividad cobra vida se encuentra la Ex Hacienda de Chautla, en Puebla.

Catrinerías 2025 es un festival que transforma al histórico castillo de Gillow y sus alrededores en un mundo mágico con trajineras iluminadas y leyendas inmersivas.

La Ex Hacienda de Chautla se convierte en un escenario mágico para celebrar el Día de Muertos. Foto: Pixabay

¿Qué atracciones tendrá el festival Catrinerías 2025?

En su V edición, el festival Catrinerías 2025 traerá actividades temáticas para recordar a los difuntos. Esto es lo que encontrarás durante tu visita:

Recorridos nocturnos con leyendas como la Llorona, el Nahual o las Momias Revolucionarias.

Trajineras iluminadas sobre el lago.

Una casa del terror dentro del castillo.

Ofrendas monumentales y un muro de los recuerdos.

Música, danza y un pabellón artesanal con productos locales.

Zona gastronómica con sabores típicos de Puebla.

A estas actividades se une el concurso de catrinas. Así que repárate para vivir un ambiente de mucha tradición y su respectivo toque nostálgico en familia.

En la Ex Hacienda de Chautla los participantes se vestirán de catrines o catrinas mostrando su creatividad en el vestuario y maquillaje. Habrá premios para los primeros tres lugares, con montos desde 10 mil a 40 mil pesos.

Las inscripciones ya están abiertas y la fecha límite para apuntarse es el 15 de octubre, por medio de WhatsApp: 221 272 0600.

Participa en el concurso de catrinas en Catrinerías 2025 y muestra tu creatividad en Día de Muertos. Foto: Unsplash

¿Cuándo es Catrinerías 2025 en la Ex Hacienda de Chautla?

La celebración de Día de Muertos 2025 en la Ex Hacienda de Chautla se extenderá por varias semanas. Las actividades comenzarán el 10 de octubre y terminarán el 2 de noviembre. El concurso está programado para el 1° de noviembre.

¿Cuánto cuesta la entrada al festival Catrinerías 2025?

La entrada a este festival tiene un costo de $50 pesos para adultos y $20 para niños y personas con discapacidad. Los boletos pueden adquirirse en la cuenta de Instagram @exhaciendadechautla o vía WhatsApp.

¿Vas en auto propio? El estacionamiento cobra $21 pesos para particulares y hasta $115 para autobuses. Su horario es de 8:00 a 17:30 horas.

La Ex Hacienda de Chautla se ubica en San Lucas El Grande, dentro del municipio de San Salvador el Verde, Puebla; saliendo de la Ciudad de México se encuentra a menos de 2 horas.

Catrinerías 2025 es más que un festival, es una forma de vivir el Día de Muertos en un lugar lleno de historia y belleza.

