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Cuautitlán Izcalli, Méx. - “Con su valiente acción, nuestro compañero evitó que civiles o más compañeros resultaran lesionados”, señaló la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, luego de rendir homenaje a Víctor Manuel Lugo, agente de investigación que perdió la vida la tarde de ayer al ser atacado por un sujeto que sería detenido en Hacienda del Parque.
Compañeros del elemento que trabajaba en una orden de aprehensión sobre un investigado por el delito de feminicidio, se reunieron para darle el último adiós a Lugo, quien logró abatir a su agresor.
“La Fiscalía del Edomex reconoce el valor y entrega de Víctor Manuel Lugo, quien murió en cumplimiento de su deber y abatió a su agresor, un sujeto investigado por feminicidio que sería detenido”, mencionó la institución.
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Víctor Manuel Lugo murió ayer jueves en el fraccionamiento Hacienda del Parque, donde fue recibido a tiros por parte de un sujeto investigado por feminicidio, el mismo que perdió la vida por heridas de bala ante la acción del agente que repelió la agresión.
“Su entrega siempre será un ejemplo para nosotros. Descanse en paz”, escribió en un mensaje la Fiscalía mexiquense.
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Al despedir a Lugo, compañeros del agente caído en cumplimiento de su deber montaron una guardia de honor y el Fiscal General de la entidad, José Luis Cervantes Martínez, también estuvo presente.
Matan a agente de investigación del Edomex; estaba adscrito a la Fiscalía Especializada en Feminicidios
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JACL/cr
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