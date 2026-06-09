Metrópoli | 09-06-26 | 15:59 | Actualizada | 09-06-26 | 15:59 |

Cuautitlán Izcalli, Méx.- que se encontraba vendiendo calcetas en un tianguis fue asesinado, luego de resultar .

El hecho ocurrió sobre la , en el fraccionamiento San Antonio, cuando sujetos en motocicleta le dispararon.

De acuerdo con reportes locales, los agresores no mediaron palabra con la víctima y lo atacaron de manera directa.

De acuerdo con reportes locales, los agresores lo atacaron de manera directa. Foto: Especial
De acuerdo con reportes locales, los agresores lo atacaron de manera directa. Foto: Especial

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El cuerpo sin vida del hombre de aproximadamente 40 años de edad quedó tendido en el asfalto alrededor de otros puestos del tianguis.

Al lugar llegaron elementos de la policía municipal y de la Guardia Nacional, delimitando la zona con cintas amarillas en espera de agentes periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que realicen el levantamiento del cuerpo.

vr/cr

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