Ecatepec Méx.- La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, informó que el gobierno local, en coordinación con autoridades federales y estatales, ha desmantelado hasta el momento más de 100 tomas clandestinas de agua durante el Operativo Caudal y 250 personas han sido detenidas por diversas acciones relacionadas con el uso inadecuado del líquido y 10 han sido presentadas ante el Ministerio Público.

Las acciones permitieron además el aseguramiento de 11 inmuebles vinculados al robo de agua y tres tomas clandestinas de hidrocarburos.

“El agua no es negocio de unos cuantos”, afirmó la edil en conferencia de prensa, al detallar el modus operandi de las redes dedicadas a la sustracción ilegal del líquido en el municipio más poblado del Estado de México donde había una escasez aguda hasta hace algunos meses.

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Cisneros Coss contó que los responsables instalaban tomas irregulares y se hacían pasar por personal del ayuntamiento.

En febrero de este año, en la colonia Julia Marín I, elementos municipales detuvieron a dos sujetos que utilizaban una toma ilegal. Los detenidos afirmaron que trabajaban para el municipio, pero no presentaron ningún permiso que acreditara su versión.

En otro caso ocurrido en enero en la colonia Valle de Aragón, las autoridades capturaron a una persona dentro de un registro del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SAPASE) mientras perforaba un tubo con herramientas.

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Ecatepec combate robo de agua. Foto: Especial

El individuo no pertenecía a la dependencia. En noviembre del año pasado, en la colonia Alfredo del Mazo, se aseguró una pipa que descargaba miles de litros de agua en un bar. El conductor declaró que recibió órdenes directas de un superior para entregar el recurso al encargado del negocio. Dos personas fueron detenidas.

La semana pasada, durante el Operativo Caudal, se detectó una toma clandestina al interior de un autolavado en la colonia Ejército del Trabajo 2. Los responsables extraían agua para venderla.

La munícipe explicó que las redes también desviaban el agua hacia negocios bajo órdenes de superiores y ocultaban las tomas dentro de establecimientos que operaban en apariencia de forma normal.

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Para combatir estas prácticas, el ayuntamiento implementó el Operativo Neptuno en octubre del año pasado. En esa acción se desplegaron 300 elementos del Mando Unificado, se aseguraron nueve tomas clandestinas y un pozo completo.

Las colonias intervenidas fueron San Pedro Xalostoc, Santa María Tulpeltac, Santa Clara Coatitla, Héroes de la Independencia, San Francisco de Asís y Olímpica Jajalpa.

La alcaldesa destacó que la mayoría de los casos se detectaron gracias a denuncias ciudadanas de vecinos afectados por la falta de agua. “En Ecatepec aplicamos cero tolerancia. No importa si se hacen pasar por funcionarios, si alegan órdenes superiores o si ocultan las tomas en negocios. Quien roba agua enfrenta al Ministerio Público”, advirtió.

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La Secretaría de Marina participó en el Operativo Caudal para el aseguramiento de más de 100 tomas de agua ilegales, 11 inmuebles relacionados con temas de agua y tres tomas de hidrocarburos.

El operativo contó con la presencia de elementos de la Policía Municipal y otras corporaciones.

“Con estas acciones, el gobierno municipal busca garantizar el acceso equitativo al agua potable y desarticular las redes que la comercializan de manera ilegal”, expresó la edil.

LL