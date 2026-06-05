Metrópoli | 05-06-26 | 18:23 | Actualizada | 05-06-26 | 18:23 |

Ecatepec, Méx.- El realizó la remodelación de la , obra para la cual invirtieron 20 millones de pesos a fin de equiparla y que permita la profesionalización de los elementos para un relevo generacional de policías que se vinculen a las causas de la gente.

La alcaldesa inauguró la remodelación de este espacio ubicado en la colonia Campiña de Aragón, donde precisó que “nunca más la peor policía y nunca más el peor municipio del país”.

La Academia de Policía Municipal fue equipada con dormitorios para albergar a 100 policías (50 hombres y 50 mujeres), aulas, stand de tiro a fuego real, área de entrenamiento, sala de juicios orales, casa táctica, área de rappel, armería, comedor y cocina, entre otros servicios.

“Queremos regresar la dignidad a los policías, que son los representantes del Estado en territorio”, mencionó Azucena Cisneros Coss. Foto: Especial
“Queremos regresar la dignidad a los policías, que son los representantes del Estado en territorio”, mencionó Azucena Cisneros Coss. Foto: Especial

Lee también

Será certificada para garantizar que cumpla con los estándares más altos a nivel nacional en la profesionalización de los elementos, agregó Cisneros Coss, al tiempo de recordar que se encontraba en condiciones deplorables.

Azucena Cisneros comentó que el gobierno municipal trabajó a marchas forzadas por reconstruir este espacio con asesoría de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Y adelantó que en agosto próximo recibirá a 380 cadetes.

“Queremos regresar la dignidad a los policías, que son los representantes del Estado en territorio y deben tener un trato ejemplar hacia la ciudadanía con empatía, carácter y honestidad”, mencionó Azucena Cisneros Coss.

En lo que va de gobierno se han dado de baja a 600 elementos, por lo que la honestidad y vocación de servicio son las principales virtudes que pidió la alcaldesa a de Ecatepec a los cadetes, a quienes explicó que el gobierno municipal busca el cambio radical en la policía y cero tolerancia a la impunidad y la corrupción.

La Academia de Policía Municipal fue equipada con dormitorios para albergar a 100 policías (50 hombres y 50 mujeres). Foto: Especial
La Academia de Policía Municipal fue equipada con dormitorios para albergar a 100 policías (50 hombres y 50 mujeres). Foto: Especial

Lee también

Y por tu parte, el capitán Luis Alberto Taylor González, comisario de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Ecatepec, dijo que labor policial exige conocimientos técnicos, habilidades operativas, sensibilidad humana y un profundo respeto por los derechos humanos, razón por la que la nueva Academia tiene el objetivo de formar mujeres y hombres íntegros, comprometidos con la legalidad, la honestidad y el servicio público.

vr/cr

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]