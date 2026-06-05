Ecatepec, Méx.- El gobierno municipal realizó la remodelación de la Academia de la Policía Municipal, obra para la cual invirtieron 20 millones de pesos a fin de equiparla y que permita la profesionalización de los elementos para un relevo generacional de policías que se vinculen a las causas de la gente.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró la remodelación de este espacio ubicado en la colonia Campiña de Aragón, donde precisó que “nunca más la peor policía y nunca más el peor municipio del país”.

La Academia de Policía Municipal fue equipada con dormitorios para albergar a 100 policías (50 hombres y 50 mujeres), aulas, stand de tiro a fuego real, área de entrenamiento, sala de juicios orales, casa táctica, área de rappel, armería, comedor y cocina, entre otros servicios.

“Queremos regresar la dignidad a los policías, que son los representantes del Estado en territorio”, mencionó Azucena Cisneros Coss. Foto: Especial

Lee también Sismo de 5.2 se percibe en CDMX, pero no se activa alerta sísmica; descartan daños

Será certificada para garantizar que cumpla con los estándares más altos a nivel nacional en la profesionalización de los elementos, agregó Cisneros Coss, al tiempo de recordar que se encontraba en condiciones deplorables.

Azucena Cisneros comentó que el gobierno municipal trabajó a marchas forzadas por reconstruir este espacio con asesoría de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Y adelantó que en agosto próximo recibirá a 380 cadetes.

“Queremos regresar la dignidad a los policías, que son los representantes del Estado en territorio y deben tener un trato ejemplar hacia la ciudadanía con empatía, carácter y honestidad”, mencionó Azucena Cisneros Coss.

En lo que va de gobierno se han dado de baja a 600 elementos, por lo que la honestidad y vocación de servicio son las principales virtudes que pidió la alcaldesa a de Ecatepec a los cadetes, a quienes explicó que el gobierno municipal busca el cambio radical en la policía y cero tolerancia a la impunidad y la corrupción.

La Academia de Policía Municipal fue equipada con dormitorios para albergar a 100 policías (50 hombres y 50 mujeres). Foto: Especial

Lee también Mundial 2026: Flores de cempasúchil llegan también a la Fuente de Cibeles; llaman la atención de turistas y locales

Y por tu parte, el capitán Luis Alberto Taylor González, comisario de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Ecatepec, dijo que labor policial exige conocimientos técnicos, habilidades operativas, sensibilidad humana y un profundo respeto por los derechos humanos, razón por la que la nueva Academia tiene el objetivo de formar mujeres y hombres íntegros, comprometidos con la legalidad, la honestidad y el servicio público.

vr/cr