Varias células de la delincuencia organizada que controlaban los precios del huevo y la cerveza, y que además cobraban derecho de piso a comerciantes en algunos municipios de Nayarit han sido desmanteladas, informó la fiscal del estado, Ludmila Heredia Verdugo, quien señaló que con la captura de varias personas se han estabilizado los precios.

Durante una reunión con ganaderos, productores y empresarios en el municipio de La Yesca, la fiscal indicó que las investigaciones por estos delitos, iniciadas por denuncias anónimas, permitieron detectar que en los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas operaban células de un grupo criminal que obligaban a pagar cuotas de hasta 10% de sus ganancias a quienes distribuyen y venden huevo, lo que llegó a encarecer el producto hasta en el doble de su precio regular.

“Ya se ha erradicado en los municipios de Compostela, Bahía de Banderas y Xalisco la extorsión en el huevo, a la cual se le colocaba un ‘impuesto’ para un grupo del 10%; hoy los vecinos ya pueden decir que de comprar el huevo en 40 pesos ya lo están comprando en 20 pesos y los responsables están detenidos”, dijo.

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Reveló que en el municipio de Santa María del Oro también se persiguió y capturó a un grupo que amenazaba a los comerciantes para monopolizar la distribución de cerveza que, además, parece ser apócrifa, pues sus características difieren del producto que se comercializa normalmente con esa marca.

“Se les obligaba (a los comerciantes) a comprarla (la cerveza) a una sola persona y si no se les tableaba”, afirmó Heredia Verdugo y aseguró que tras los arrestos y cateos realizados en ese municipio los afectados ya pueden adquirir libremente el producto que deseen vender.

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Finalmente la fiscal aseguró que también se hicieron arrestos de personas que desde hace años cobraban derecho de piso a las personas que tienen ramadas en la popular playa de Rincón de Guayabitos, en el municipio de Compostela, regresando con ello la tranquilidad a los comerciantes de la zona.

La funcionaria no detalló cuántas personas han sido detenidas durante estos operativos desplegados en coordinación con autoridades federales sin embargo a finales de mayo pasado, cuando se dieron a conocer los resultados de acciones similares en el municipio de Ixtlán del Río, donde se monopolizaba la distribución de productos de consumo básico que en ocasiones eran apócrifos, se había logrado vincular a proceso por extorsión a 16 presuntos delincuentes.

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aov/cr