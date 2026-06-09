Atizapán de Zaragoza, Méx.- El Gobierno del Estado de México informó la suspensión de clases para el jueves 11 de junio en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos de la entidad.

La medida responde a las acciones de movilidad previstas por la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación indicó que la suspensión aplica para planteles de Educación Básica, Media Superior y Superior.

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De acuerdo con la dependencia, la decisión busca evitar afectaciones en los traslados de estudiantes, docentes, madres y padres de familia durante la jornada inaugural.

Las actividades escolares se reanudarán el viernes 12 de junio conforme a los horarios establecidos por cada institución.

El Gobierno estatal señaló que la medida beneficiará a más de 4.3 millones de estudiantes mexiquenses.

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