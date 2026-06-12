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En los últimos cinco años, 85.7% de las personas puestas a disposición de un agente del Ministerio Público por intentar ingresar objetos prohibidos a alguno de los reclusorios capitalinos han sido mujeres.
De acuerdo con datos solicitados por EL UNIVERSAL a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) vía transparencia, de 2021 a 2025 se han detenido a 35 personas por intentar introducir objetos como droga, armas, dinero en efectivo, bebidas energizantes y alcohol a un centro penitenciario capitalino; 30 mujeres, tres hombres y en dos casos no se especificó el sexo.
En la información se indica que durante 2021 se detuvo a dos mujeres por intentar pasar “hierba verde” al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
En 2022 se aprehendió a cuatro mujeres y un hombre por tratar de ingresar marihuana, alcohol y cartuchos al Reclusorio Norte.
En 2023 se capturó a una mujer que buscó introducir hierba verde al Reclusorio Norte; mientras tres más fueron detenidas con la misma planta y con sustancia granulada en el Reclusorio Oriente.
Durante 2024 se capturó a dos femeninas con marihuana, una en el Reclusorio Norte y la segunda en el Oriente.
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En 2025 se detuvo a tres personas que intentaron pasar marihuana y solventes al Reclusorio Norte. Una de las detenidas es mujer, mientras que en los otros dos casos no se especificó el sexo.
Ese mismo año, 11 mujeres y un hombre fueron capturados en posesión de marihuana, cocaína y pastillas que trataron de pasar al Reclusorio Oriente, mientras que cuatro féminas fueron aprehendidas con hierba verde y una navaja que intentaron meter a la Penitenciaria de la Ciudad de México.
Además, un hombre y una mujer fueron puestos a disposición por querer ingresar dinero, alcohol y bebidas energizantes al Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan, y una fémina fue detenida en posesión de piedra y polvo azul en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur.
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Para el experto en temas de seguridad, David Saucedo, que las mujeres sean mayoría en las personas detenidas por intentar meter objetos prohibidos al reclusorio se debe a que la población en los centros penitenciarios es superiormente masculina y son sus familiares y parejas quienes cometen estos delitos.
Mencionó que las cifras presentadas por EL UNIVERSAL son un subregistro de los artículos que son ingresados a los reclusorios capitalinos pagando sobornos a guardias penitenciarios y a jefes de mafias que operan en el interior de las prisiones.
“El número de personas que ingresan armas a los penales es infinitamente superior al que se expresa en esta estadística”, dijo.
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