En vísperas de Día de Muertos, Guadalajara se prepara para recibir, nuevamente,Calaverandia,el único parque temático de esta festividad en México.

Se trata de una experiencia temporal que incluye áreas temáticas súper instagrameables, experiencias inmersivas, zonas interactivas, gastronomía típica y actividades que honran el mundo de los vivos y los muertos.

En entrevista con Mariela Gómez, gerente de marketing de Calaverandia, nos contó sobre los atractivos del parque , las fechas y algunas novedades en su sexta edición.

¿Cómo será Calaverandia 2025, el parque temático de Día de Muertos?

Como cada año, Calaverandia, el parque temático de Día de Muertos se instala en el Parque Ávila Camacho de la ciudad de Guadalajara.

Foto: Calaverandia

Serán “5 hectáreas donde podrán encontrar más de 35 atracciones, espectáculos, gastronomía y personajes” mencionó Gómez.

El parque se divide en 2 grandes zonas, permitiendo a los visitantes experimentarlo “como si estuvieras muerto y vivo al mismo tiempo”: El Más Allá, obviamente, cuenta con áreas que representan el mundo de los muertos, como El Inframundo y Limbo; mientras que en El Más Acá está “la parte más viva”, resalta Mariela Gómez, con El Altar, El Cementerio, La Plaza y Las Trajineras.

¿Qué atracciones habrá en Calaverandia 2025?

El Inframundo es un recorrido ambientado en el Mictlán (el mundo de los muertos prehispánico), donde “te conviertes en Quetzalcóatl y tienes que atravesar todo el camino para poder reencontrarte en el mundo de los vivos”; mientras que Limbo es una zona con alebrijes y decoración de colores neón, donde los visitantes se podrán caracterizar, también, con colores vibrantes.

Foto: Calaverandia

Omitlán es la reproducción de un típico pueblo mexicano con decoración de temporada, donde está La Gran Resbaladilla (de 20 metros de altura), una alberca de pelotas ‘debajo’ de una gran fuente de cantera y casas hechas de ‘huesos’.

En Calaverandia podrás conocer “el primer cementerio interactivo del mundo”: verás tumbas decoradas con velas, copal y cempasúchil. Hay algunas a las que se puede acceder y cada una “narra historias o 'tocan' canciones [...]: pones tu mano sobre ellas y te cuentan relatos o tocan melodías”.

Foto: Calaverandia

En El Gran Altar habrá una enorme ofrenda de 12 metros de altura rodeada de mojigangas, catrines y catrinas. Servirá como escenario para que un mariachi “toque las piezas más emblemáticas de la tradición” dijo Mariela Gómez.

La Plaza será el corazón gastronómico de Calaverandia, el parque temático de Día de Muertos. Al estilo de un kiosco mexicano adornado con cempasúchil y papel picado, disfrutarás de delicias como lonches tapatíos, tacos, tamales, pan de muerto, chocolate caliente, churros, dulces típicos y más.

Otros espectáculos y experiencias en el parque temático de Día de Muertos

Además de las anteriores zonas temáticas y atracciones, Calaverandia, el parque temático de Día de Muertos tendrá algunos espectáculos y actividades.

Foto: Calaverandia

Comparsa es un show itinerante que recorrerá todo el parque y mostrará los siete pecados capitales mediante bailes, acrobacias y efectos especiales con fuego.

El más emblemático es Alma, con tecnología 4D, iluminación robótica, actores y pirotecnia.

Foto: Calaverandia

Mariela Gómez lo califica como “una experiencia inmersiva única sobre una pantalla de agua de más de 30 metros de altura que va contando y narrando la historia de Día de Muertos, desde la época prehispánica hasta la actualidad”.

No dejes de subirte a Las Trajineras, un paseo de 20 minutos por el lago artificial del parque. “Van acompañados de un trío jarocho”, puntualizó la gerente de marketing de Calaverandia.

¿Qué novedades tendrá en 2025 el parque temático de Día de Muertos?

“Cada año buscamos nuevas formas de conectar. La esencia se mantiene, pero sí buscamos mejorar en muchos sentidos”, recalcó Gómez.

Foto: Calaverandia

Así, la gran novedad de la edición 2025 de Calaverandia, será la renovación total del show TÄU, una obra de teatro “que te va diciendo el significado de la despedida de aquellos que ya no están pero desde un enfoque de esperanza, acompañado con danzas, acrobacias, música, luces y sonidos”.

Señala también que en el show Alma y El Altar algunos elementos cambiarán, Limbo contará con más interactividad y nuevos alebrijes y en la zona de Las Trajineras se instalará una nueva catrina (de 12 metros de altura) en el centro del lago.

¿Cuándo es Calaverandia 2025?

¿Listo para lanzarte a Guadalajara y vivir Calaverandia 2025, el parque temático de Día de Muertos? Más vale que vayas preparando todo porque abrirá sus puertas desde el miércoles 22 de octubre y cerrará el domingo 9 de noviembre.

Foto: Calaverandia

Abrirá de 7:00 p.m. a 12:00 a.m., los domingos, martes, miércoles y jueves. Viernes y sábados de 7:00 p.m. a 1:00 a.m. Los lunes permanecerá cerrado.

¿Cuánto cuesta entrar al parque temático de Día de Muertos?

Hay 2 tipos de boletos para ingresar a Calaverandia, el parque temático de Día de Muertos.

La entrada general tiene un costo de $790 pesos para mayores de 13 años y $390 para niños de 4 a 12 años. Incluye acceso a prácticamente todas las atracciones y experiencias, excepto La Gran Resbaladilla y Las Trajineras.

Foto: Calaverandia

El Confort Pass está en $1,520 y $820, respectivamente. En este caso sí incluye entrada a La Gran Resbaladilla, Las Trajineras, así como acceso rápido a atracciones, lugares preferenciales en espectáculos y la confort zone, un área de descanso con venta de bebidas, alimentos y vista al lago.

“Recomendamos comprar con anticipación. Tenemos cupo limitado porque queremos cuidar la experiencia”, advirtió Mariela Gómez.

Para más información visita la página alteaemotions.com/calaverandia.php

Boletos en el sitio web de Boletomóvil.

