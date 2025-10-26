Se acerca el Día de Muertos y hay un montón de opciones para conmemorar esta importante festividad: desde festivales, recorridos especiales y hasta parques temáticos. Pero, ¿qué te parecería pasarlo en unas cabañas todo incluido en una comunidad indígena en medio de la naturaleza?

En la reserva natural El Ganthe, en Hidalgo, preparan una experiencia especial que incluye actividades culturales, gastronómicas e incluso recorridos de leyendas.

¿Dónde están las cabañas El Ganthe?

Las cabañas El Ganthe están a orillas del río Tula, muy cerca de Chilcuautla, una comunidad en la región hñähñu de Hidalgo.

Foto: El Ganthe

Aunque el entorno es principalmente semidesértico, el paso del río y varios manantiales crean diversos ‘oasis’ como en el que se encuentra El Ganthe, un desarrollo ecoturístico que tiene como fin la preservación de la naturaleza y la cultura indígena local.

Desde Pachuca son menos de 2 horas en auto, mientras que de la CDMX son unas 2 horas y 45 minutos, aproximadamente.

¿Cómo son las cabañas de El Ganthe?

Entre parcelas de cultivo, ahuehuetes ancestrales y a un costado del río se levantan las 8 cabañas de El Ganthe, todas con sanitario y regadera privados.

Foto: El Ganthe

De estilo rústico, de piedra y madera, hay dos para parejas. ‘La Casa Chica’ está equipada únicamente con baño y una cama matrimonial y ‘La Enamorada’ con una con terraza, chimeneas (dentro y fuera) y hamaca.

También hay 3 cabañas hasta para 4 personas. ‘La Colorada’ cuenta con terraza con vista a una cascada y río artificial, chimenea y comedor exterior; ‘La Cita de Amor’ es de 2 pisos, con terraza, sala exterior y sofá. ‘Maclovia’ dispone de chimenea interior, comedor exterior e incluso una alberca privada de agua termal.

Si vas con grupos más grandes, te recomendamos pasar la noche en sus cabañas restantes. ‘Adelita’ es la más pequeña de ellas pues recibe hasta 6 huéspedes; tiene una alberca termal y dos baños.

Foto: El Ganthe

Para 4 a 8 personas hay 2 cabañas: ‘El Rebozo de la Soledad’ tiene piscina termal, terraza, 2 baños completos, chimenea y sala al aire libre, mientras que ‘La Escondida’ es la más completa al incluir todas las amenidades antes dichas, así como un camastro y chimenea exterior.

¿Qué habrá en las cabañas de El Ganthe para Día de Muertos?

El próximo sábado 1 de noviembre, en las cabañas de El Ganthe se vivirá el Festival de Día de Muertos con 4 actividades:

En su restaurante, las cocineras locales darán talleres de pan de muerto en horno de leña.

En los espacios comunes, se montará un altar comunitario al estilo de la cultura hñähñu y se darán recorridos de leyendas por toda la propiedad.

Foto: El Ganthe

Además, se presentarán los Xitas de Zacualoya, una comparsa que representa a los abuelos sabios de la comunidad. Danzarán portando atuendos típicos y máscaras de maguey e ixtle.

También podrás disfrutar de las actividades regulares de las cabañas El Ganthe: recorridos al río y a la Isla Moctezuma (un islote pedregoso), masajes en su spa, visita al Museo del Agricultor y a la cantina antigua o los talleres de dulces típicos, tamales, de conservas o mermeladas.

¿Cuánto cuesta hospedarse en las cabañas de El Ganthe por Día de Muertos?

Si deseas ser parte del Festival de Día de Muertos de las cabañas El Ganthe, hay un par de formas de hacerlo.

Los precios por noche y por persona están en $2,500 pesos en las cabañas sin piscina, mientras que en el resto es de $3,500. En cualquier caso incluye todas las actividades y recorridos guiados, 3 comidas (desayuno, comida y cena) y bebidas ilimitadas (agua, café o té).

Foto: El Ganthe

Para quienes no se queden a dormir, está la opción de adquirir el day pass, que tiene un precio de $1,500 por persona. Incluye recorridos guiados, una comida y bebidas ilimitadas.

Más información al Whatsapp: (773) 154 1813.

