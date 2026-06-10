La presidenta Claudia Sheinbaum fue señalada por colectivos y familias de personas desaparecidas de minimizar la crisis que enfrenta México y de descalificar las protestas sociales, en vísperas de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Durante una velada convocada la noche previa al arranque del torneo, familiares provenientes de distintos estados del país afirmaron que aprovecharán la atención internacional que concentra México como sede mundialista para visibilizar la tragedia de las desapariciones y la impunidad que, aseguran, persiste en el país.

Colectivos de familiares de desaparecidos de todo el país se concentraron está tarde en la estación registro federal del tren ligero con la intención de avanzar hacia el estadio CDMX para exigir justicia por sus desaparecidos (10/06/2026). Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

“Esta es una acción pensada para aprovechar la vitrina en que se ha convertido México como sede del Mundial y con ello hacer que millones de miradas observen también la realidad que vivimos las familias de las más de 133 mil personas desaparecidas”, señalaron en un comunicado.

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Los colectivos destacaron que las manifestaciones forman parte de las acciones de búsqueda que realizan de manera cotidiana ante lo que consideran negligencia institucional.

Recordaron que las familias recorren campos, fiscalías, centros penitenciarios y oficinas gubernamentales en busca de indicios que permitan localizar a sus seres queridos.

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“Porque en este país somos nosotras y nosotros mismos quienes buscamos, ante la negligencia, la incapacidad y la complicidad del Estado”, expresaron.

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Colectivos de familiares de desaparecidos de todo el país se concentraron está tarde en la estación registro federal del tren ligero con la intención de avanzar hacia el estadio CDMX para exigir justicia por sus desaparecidos (10/06/2026). Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

En el documento, las familias lamentaron que el gobierno federal mantenga una postura de confrontación con organismos internacionales que han advertido sobre la gravedad de la crisis de desapariciones y cuestionaron que, pese a las reformas impulsadas por la actual administración, continúen las movilizaciones y exigencias de justicia.

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“En lugar de descalificar y minimizar, la Presidenta debería preguntarse por qué seguimos saliendo a las calles si su equipo asegura que está atendiendo el problema”, indicaron.

Los familiares rechazaron que sus protestas tengan la intención de afectar la celebración deportiva o dañar la imagen del país. Por el contrario, aseguraron que buscan sensibilizar a visitantes nacionales y extranjeros sobre una realidad que afecta a miles de familias mexicanas.

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“A quienes vienen a México a disfrutar del Mundial les pedimos empatía y respeto por las protestas sociales. No queremos arruinar su fiesta; nuestros seres queridos también disfrutaban del futbol y hoy no están aquí para vivir esta Copa del Mundo”, manifestaron.

Asimismo, convocaron a los aficionados y a la sociedad en general a apoyar la difusión de fichas de búsqueda, participar en actividades simbólicas y acompañar las acciones que realizarán durante las próximas semanas para mantener visible la exigencia de verdad y justicia.

La jornada concluyó con un llamado a que el espíritu de unidad asociado al Mundial trascienda las canchas y contribuya a fortalecer la búsqueda de las personas desaparecidas.

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“Hoy queremos sembrar una luz que ilumine nuestro camino hasta encontrar a todas y todos nuestros familiares”, señalaron.

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