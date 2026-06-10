Con manifestacion, cascarita y mitin, familias y personas buscadoras buscan visibilizar la situación de desaparición en el país durante la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Este miércoles colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de la Ciudad de México y de otras entidades informaron que tendrán actividades desde las 7 de la mañana del jueves 11 de junio, día del partido inaugural, y hasta el viernes 12.

En una conferencia realizada desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), dijeron que el jueves 11 partirán del la Estación del Tren Ligero Registro Federal rumbo a la Última Milla del Estadio Ciudad de México.

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El 11 de junio realizarán un mitin frente al estadio a las 8 horas y posteriormente una cascarita en avenida 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, en el Centro Histórico, a las 10 horas.

Una segunda cascarita se llevará a cabo en el Antimonumento +72, en Paseo de la Reforma, a las 10 am, así como un mitin en el Ángel de la Independencia.

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Las personas buscadoras aseguraron que las manifestaciones será pacíficas y exigieron que se les brinde seguridad durante estas.

"Pedimos toda la seguridad que se nos merece y el respeto también", expresó Jacqueline Palmeros, madre buscadora.

Palmeros dijo que durante la reunión del lunes pasado con autoridades se intentó persuadir a los grupos de buscadoras a no manifestarse.

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Indicaron que no se unirán a manifestaciones de otros grupos y a pesar de que se contemplan más protestas durante el campeonato de fútbol, las harán pública de manera paulatina por temas de seguridad.

"A nuestros seres queridos también les gustaba el futbol"

Durante la conferencia, también se hizo un llamado a los asistentes a los partidos de la Copa Mundial de Futbol a que respeten sus manifestaciones.

"A quienes vienen a México por el Mundial les pedimos empatía, solidaridad y respeten las protestas sociales. A nuestros seres queridos también les gustaba el fútbol, el fútbol une, y hoy no pueden estar", dijo Yadira Gonzáles, buscadora.

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Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas hicieron un llamado a que, de forma solidaria, se unan a la marcha que llevarán a cabo.

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