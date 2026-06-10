Metrópoli | 10-06-26 | 16:53 | Actualizada | 10-06-26 | 16:53 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () emitió un aviso para dar a conocer las previsiones meteorológicas para este jueves 11 de junio, en la zona del , donde tendrá lugar la inauguración de la Copa del Mundo 2026.

Se prevé que mañana haya antes de la inauguración, con temperaturas que irán entre los 22 y 24° Celsius, así como rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora.

Durante el partido México-Sudáfrica, entre las 13:00 y las 15:00 de la tarde, se prevén lluvias ligeras y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora; y, después del encuentro deportivo, habrá lluvias fuertes y la temperatura será de 26 a 22° Celsius.

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Ante este pronóstico, la SGIRPC emitió las siguientes recomendaciones a la población:

  • Al ingresar al Estadio, identifica las rutas de evacuación y las salidas de emergencia.
  • Establece puntos de encuentro con tus acompañantes y porten una identificación.
  • Consume agua frecuentemente y usa bloqueador solar.
  • Usa impermeable para protegerte de la lluvia.
  • Evita correr en los pasillos, escaleras o rampas del Estadio.
  • No cruces calles, avenidas, ni por debajo de puentes con corrientes de agua.
  • Protege tus pertenencias para evitar extravíos entre la multitud.
  • Sigue las instrucciones del personal de la SGIRPC y de Seguridad.

vr

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