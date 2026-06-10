La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso para dar a conocer las previsiones meteorológicas para este jueves 11 de junio, en la zona del Estadio Ciudad de México, donde tendrá lugar la inauguración de la Copa del Mundo 2026.

Se prevé que mañana haya cielo medio nublado antes de la inauguración, con temperaturas que irán entre los 22 y 24° Celsius, así como rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora.

Durante el partido México-Sudáfrica, entre las 13:00 y las 15:00 de la tarde, se prevén lluvias ligeras y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora; y, después del encuentro deportivo, habrá lluvias fuertes y la temperatura será de 26 a 22° Celsius.

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Ante este pronóstico, la SGIRPC emitió las siguientes recomendaciones a la población:

Al ingresar al Estadio, identifica las rutas de evacuación y las salidas de emergencia.

y las salidas de emergencia. Establece puntos de encuentro con tus acompañantes y porten una identificación.

Consume agua frecuentemente y usa bloqueador solar .

. Usa impermeable para protegerte de la lluvia.

para protegerte de la lluvia. Evita correr en los pasillos, escaleras o rampas del Estadio.

No cruces calles, avenidas, ni por debajo de puentes con corrientes de agua.

Protege tus pertenencias para evitar extravíos entre la multitud.

para evitar extravíos entre la multitud. Sigue las instrucciones del personal de la SGIRPC y de Seguridad.

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