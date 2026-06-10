La alcaldía Cuauhtémoc inició el programa la “Ruta de la memoria”, con lo cual se instalarán 100 placas en diferentes puntos de la demarcación para reconocer su legado histórico, cultural y social.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega indicó que con ello los vecinos y visitantes podrán conocer la historia y los recuerdos de las personas y sucesos que tuvieron lugar en la demarcación.

“Cada placa es una ventana al pasado y cada esquina tiene una historia que contar, la cual no debe guardarse en los libros. La memoria debe estar en la calles y recordarnos quiénes somos”, afirmó durante un evento en la sede de la alcaldía.

La primera placa se colocó en la sede de la alcaldía. Foto: Arturo Ordaz Díaz / EL UNIVERSAL

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Subrayó que la Cuauhtémoc tiene mercados, plazas, barrios y calles emblemáticas; ya que en esta zona se escribió parte importante de la historia de la CDMX.

“Nuestra ‘Ruta de la memoria’ tiene el propósito de devolverle los recuerdos a nuestra gente y sentirnos orgullosos de pertenecer a esta alcaldía”, agregó.

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En ese sentido, Rojo de la Vega indicó que la primera placa se colocó en la sede de la alcaldía, donde en el año 1873 estaba la estación de trenes de Buenavista.

La alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, estuvo acompañada por el escritor y periodista Héctor de Mauleón. Foto: Arturo Ordaz Díaz / EL UNIVERSAL

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“Desde aquí se conectaron regiones y (la estación) fue una etapa decisiva para la modernización del país. Miles de historias comenzaron desde en este lugar con la esperanza de compartir nuevas oportunidades”, refirió en compañía del escritor y periodista Héctor de Mauleón.

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Además de resaltar la importancia del proyecto para rescatar la memoria histórica de la zona, De Mauleón leyó el texto de esta primera placa:

“En este sitio estuvo la estación de trenes Buenavista, inaugurada por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada en 1873 con un viaje que a las cinco de la mañana partió rumbo a Veracruz. La estación fue demolida en 1958. En ese año, 500 metros más al norte, se construyó la terminal que aún existe”.

vr/cr