La lista de artículos prohibidos para entrar al Estadio Ciudad de México durante la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol y el resto de los partidos de la justa son cámaras y equipo de grabación profesional, paraguas, drones, bastón para selfies, así como sirenas, cornetas y silbatos, de acuerdo con el Código de Conducta de la FIFA.

También se prohíbe el paso con armas de fuego y objetos punzocortantes, explosivos o artículos que contengan dichos objetos, cascos de motocicleta, cascos de seguridad y objetos similares.

Asimismo, herramientas de trabajo, binoculares grandes y “medio de disfraz o artículos diseñados específicamente para ocultar la identidad de una persona”.

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Los cigarros y cigarros electrónicos pueden ingresar, pero no usarse dentro del estadio, y se prohíben bombas de humo, cerillos y encendedores.

Tampoco se permitirá pasar con drogas, latas de aerosol, frascos de cualquier tipo, botellas, vasos, frascos, latas o cualquier otro tipo de recipiente cerrado o con tapa que pueda ser lanzado o causar daño, así como objetos de vidrio.

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De igual forma, no se permite el paso con pelotas inflables, carriolas, bicicletas, patines en línea, patinetas, scooters, objetos grandes como escaleras, bancos, sillas plegables, cajas y contenedores.

Se prohíbe pasar con “cantidades significativas de papel o rollos de papel”, así como animales, excepto de servicio.

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Además de alimentos, bebidas y “cualquier otro líquido que supere los 100 ml/3.38 oz”.

Material político, ofensivo o discriminatorio, banderas mayores a 2 metros x 1.5 metros (78 pulgadas x 60 pulgadas), objetos promocionales, computadoras o tablets e instrumentos musicales.

El Código de Conducta de la FIFA también establece que se prohíbe “cualquier otro objeto que, a criterio exclusivo de los Organizadores del Evento, pueda comprometer la seguridad pública, causar molestias y/o dañar la reputación de la Competición”.

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mahc/LL