El Mundial 2026 es el evento deportivos más esperado del año, sobre todo porque en México se jugará en tres sedes: CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Y por lo mismo, las autoridades se han enfocado en implementar medidas y hasta operativos para agilizar el tránsito de vehículos en las zonas aledañas de cada recinto.

Por lo anterior, obstruir los accesos peatonales, vehiculares o de servicios de emergencia puede derivar en multas y otro tipo de infracciones, Hoy en Autopistas te decimos de cuáles se trata.

¿Con cuánto te podrían multar si obstruyes el acceso a un estadio?

Estadio de la CDMX

El Artículo 30 del Reglamento de Tránsito de la CDMX indica que se prohíbe estacionar cualquier vehículo sobre vías peatonales, especialmente banquetas y cruces peatonales, así como vías exclusivas.

Por lo tanto, si bloqueas el acceso al Estadio Banorte podrías obtener una multa de 10,15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que va de $1,173.10 a $2,346.20, además de tres puntos a la licencia de conducir.

Estadio de Monterrey

Por otra parte, el Artículo 72 del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Monterrey estipula que se prohíbe estacionar vehículos sobre banquetas, isletas, camellones o áreas diseñadas para separación de carriles, rotondas, zonas peatonales o aquellos diseñados para uso exclusivo de peatones, y sobre o alrededor de parques públicos.

También se prohíbe dejar un auto frente a hidrantes, rampas de carga y descarga, de acceso para personas con discapacidad, cocheras, donde lo prohíba una señal o Policía de Tránsito, y en lugares exclusivos sin permiso del titular.

Y el Estadio BBVA es un recinto de acceso exclusivo, por lo que la multa por incumplir esa disposición va de 10 a 15 UMAs, lo que equivale desde $1,173.10 a $1,756.65.

Revisa el Reglamento de Tránsito de la ciudad mundialista a la que vas a ir. Foto: Pexels

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Adicional, el propio reglamento del Estadio BBVA prohíbe:

Reservar cajones de estacionamiento,

Obstruir las vías de tránsito vehicular o peatonal.

Hacer reparaciones en vehículos (salvo las que sean por causa de fuerza mayor o emergencia) o a cualquier otro objeto en las áreas viales o utilizarlas como talleres.

Abrir, en cualquier forma, accesos al estadio distintos a los previstos por la administración.

Comercializar cualquier tipo de producto o servicio, salvo lo autorizado por la administración.

Otras sanciones que pueden aplicarse por incumplir las anteriores normas son el retiro de las personas que estén utilizando el Palco, Club Seat o Butaca, ya sea por elementos de seguridad interna del Estadio o por elementos de Seguridad Pública u otras corporaciones.

Estadio Akron

Finalmente, según el Artículo 162 del Reglamento de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial de Guadalajara queda estrictamente prohibido estacionar vehículos motorizados en:

Banquetas, camellones, andadores peatonales u otras vías reservadas a personas peatonas.

En doble fila sobre servidumbre y espacio público, obstaculizando la entrada y salida de vehículos.

En zonas que afecten la entrada y salida a instituciones de emergencia.

En espacios exclusivos sin contar con la acreditación o autorización correspondiente.

A este tipo de infracciones se les conoce como “Clave V", relacionadas con la mala práctica de estacionado y que generan mayores condiciones de riesgo en la ciudadanía. Y, según la Ley de Ingresos 2026, en tal caso la multa es de $6,362.

Busca rutas alternas porque las zonas aledañas de los estadios pueden verse afectadas. Foto: Axel Sánchez / EL UNIVERSAL

¡Ya lo sabes! Si planeas asistir a los partidos del Mundial 2026 en las sedes mundialistas de México, revisa los reglamentos de tránsito y cúmplelos para evitar multas.

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