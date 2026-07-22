Nación | 22-07-26 | 11:33 |

El Gabinete de Seguridad informó que Jorge Iván “N” fue vinculado a proceso luego de su detención el pasado 15 de julio en el estado de Querétaro y acusado de y robo calificado.

Por medio de redes sociales, las autoridades federales detallaron que los actos ocurrieron el pasado 12 de junio en la región de , en dicha entidad, cuando el imputado y otras personas simularon un cateo y una orden de aprehensión con documentación e insignias apócrifas para privar de la libertad a la víctima.

De acuerdo con la investigación, se sabe que además de la privación de la libertad, despojaron a la víctima de sus bienes y la trasladaron a la Ciudad de México, donde finalmente exigieron una suma millonaria por su liberación.

Lee también

El Gabinete de Seguridad agregó que con esta resolución suman ocho las personas vinculadas a proceso por estos hechos y forma parte del trabajo coordinado de investigación e inteligencia desarrollado en el marco de la operación Sinergia Federal.

Cabe destacar que en las acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), así como la Fiscalía de Querétaro.

[Publicidad]

nro/apr

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]