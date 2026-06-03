Ecatepec, Méx.-Las autoridades de Ecatepec iniciaron la demolición de la cancha de frontón del deportivo de la colonia Prizo 1 debido a que vecinos denunciaron que era utilizada para la venta de drogas y para la comisión de otros delitos, pero se realizó con el resguardo de policías municipales y elementos de la Secretaría de Marina porque hubo agresiones de un grupo de personas que se opusieron a los trabajos.

Colonos y representantes vecinales de esa comunidad reportaron al gobierno municipal sobre conductas delictivas cometidas cotidianamente en el interior del deportivo, de manera concreta en la cancha de frontón, principalmente venta y consumo de drogas, asaltos y riñas.

El pasado 28 de mayo acudieron autoridades municipales de las direcciones de Gobierno y Seguridad Ciudadana, acompañadas de representantes vecinales de Prizo I, e iniciaron trabajos de demolición de las canchas de frontón.

Lee también Se registra fuerte incendio en bodega cercana al Mercado de Jamaica; bomberos trabajan para apagar el fuego

El ayuntamiento informó que se dio a conocer los trabajos que se realizan, pero un grupo de personas rechazó el diálogo y agredió verbalmente a policías y trabajadores, por lo que fue necesario que elementos policiacos, con respaldo de Marina, resguardarán el sitio pacíficamente, sin que se reportaran incidentes graves.

El gobierno municipal proyecta el rescate de este espacio para regresarlo a la comunidad, por lo que realiza obras para mejorarlo y que sea un lugar de sana convivencia de pobladores de esta zona de Ecatepec.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr