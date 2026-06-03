Ecatepec, Méx.-En la barranca del cerro Ehécatl hay diversidad de flora y fauna de la Sierra de Guadalupe debido al trabajo coordinado entre el gobierno municipal y la sociedad civil organizada, proyecto que se va a replicar en otros espacios similares de Ecatepec, anunció la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

Durante un recorrido por la barranca, donde existe una gran cantidad de especies, la edil, acompañada de regidores, directores e integrantes del Grupo Ecologista Guardianes del Ehecatl Sierra de Guadalupe, recordó que se ha realizado la limpieza en diversos espacios de Ecatepec, pero se debe “dar un paso para adelante” y anunció el proyecto de saneamiento y recuperación de este tipo de cauces naturales.

Cisneros Coss comentó que las acciones emprendidas en la barranca del Ehécatl en materia de medio ambiente por parte de la sociedad civil “son un ejemplo a seguir y queremos que se replique”, porque vale la pena convertir esos sitios en oasis de flora y fauna, además de recuperar la Sierra de Guadalupe.

El gobierno de Ecatepec creó las Brigadas de Vigilancia Ambiental Tlaloque, que se encargan de cuidar las barrancas. Foto: Especial

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En el lugar están en proceso de construcción tres presas de gavión, con las que se pretende contener 75% de alrededor de 6 millones de litros de agua bronca que bajan en temporada de lluvias, informó Mario Ramos, voluntario del proyecto.

Diego Barrales Alcalá, coordinador del Programa de Aves Urbanas (PAU) Ecatepec, aseguró que en la barranca del Ehécatl habitan animales como cacomixtles, tlacuaches, búhos y aproximadamente 150 especies de aves, entre ellas mirlo primavera, colibrí cola pinta y colorín siete colores, por mencionar algunas.

El sitio también es ruta de la mariposa monarca, por eso se construyeron cuatro jardines polinizadores con plantas como muicle, cordón de San Francisco, colorín y tronadora, entre muchas otras, relató Ángel Jáquez, presidente del Grupo Ecologista Guardianes del Ehécatl Sierra de Guadalupe, quien dijo que desde hace años han defendido 7.4 hectáreas de la barranca.

En el lugar están en proceso de construcción tres presas de gavión. Foto: Especial

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El gobierno de Ecatepec creó las Brigadas de Vigilancia Ambiental Tlaloque, que se encargan de cuidar las barrancas, lo que ha permitido que la población adopte un espacio, lo mantenga limpio y cultive plantas.

El proyecto busca el saneamiento y recuperación de cauces naturales que existen en Ecatepec, como los de San Andrés de la Cañada, San Carlos, Óstor (Almárcigo Norte), Las Venitas, Chapultepec, San Pedro Xalostoc, Tablas del Pozo, Mesa de Leones y La Joya.

Francisco Reyes Vázquez, director del organismo del agua de Ecatepec, adelantó que además de las presas de gavión de la barranca del Ehécatl, planean construir otra en San Andrés de la Cañada.

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La alcaldesa busca, con este ambicioso proyecto, evitar que las barrancas se utilicen para descargas de aguas negras o como basureros, por lo que proyectan construir presas de gavión y crear jardines polinizadores para mitigar inundaciones y generar oasis medioambientales.

vr/cr